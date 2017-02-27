Есть опасения, что земреформа будет сделана не в угоду гос-ву. Украинские латифундисты договорились с Мировым банком. Если земля продастся, то она окажется в руках иностранцев (напр., Каргилл, который уже построил свои терминалы в Одесском порту). Иностранцам здесь нужна земля как территория и минимум людей, чтобы на ней работали. Т.е. много людей окажутся лишними
приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.
Есть европейский опыт фермерского землепользования. В частности, польского, когда даже комуняки не смогли ликвидировать мелкие фермерские хозяйства, и которые в дальнейшем стали базой для экономических преобразований во всех сферах и создания цивилизованного рынка. Примеряйте для себя и используйте лучшие примеры, а не выискивайте всякое г.
zzzzzz написав:Anadonta Покупайте по 10-15% в день. А вообще на следующей неделе будут бюджетные платежи.
Где-то так и думал. Пока взял 2000 в TAS2U. Завтра с утра посмотрю на движение межбанка и если доллар не будет "валиться", как сегодня, - куплю еще столько же и 3000 через ПроКредит на межбанке. Остальное доберу на выходных в ТАСе и во вторник с утра в ПроКредите. Если доллар вниз - оставлю все на выходных на сбер. счетах, отложив покупку до вторника. Если все же вверх (более чем на 5 коп.) - покупаю всю сумму в пропорции 50 / 50 (ТАС / ПроКредит). Такая стратегия видится мне самой правильной. Надеюсь, по итогу покупка выйдет в диапазоне 24.50 - 24.60, что более чем приемлемо... Спасибо всем откликнувшимся!
План хороший, но рынок может вас прокатить)))
Допустим с открытия -3 коп, потом вверх +7коп , ( вы тарите на всю), а потом после 15:00 продолжение снижения))
Libo написав:Я же вам говорил, что всё наладится и поплывет жир. А еще Приват получил офигенную прибыль. А еще серьезные западные банки срочно начинают изучение ситуации в Украине ... Если Зеленый приступит к возрождению рынка капиталов, начнется финансовый бум и средняя з/п быстро возьмет планку в $1 тыщу ... А ты мне верила, веришь сейчас?
Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите (с)
zzzzzz написав: План хороший, но рынок может вас прокатить)))
Допустим с открытия -3 коп, потом вверх +7коп , ( вы тарите на всю), а потом после 15:00 продолжение снижения))
Бесспорно, может и "прокатить". Но основной вопрос (приобретение нужной суммы к определенной дате) будет успешно решен, а это главное. Учитывая, что планово закладывался курс 24.85, - ещё и профит небольшой есть! От добра добра не ищут...
Дубинский внес в Раду законопроект об отмене военного сбора
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.
zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.
Що саме навело вас на такі думки? Дуже цікаво було б почути ваші думки із цього приводу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!