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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2440244124422443

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:48

  flyman написав:
  fler написав:
  edvardd написав:

Есть опасения, что земреформа будет сделана не в угоду гос-ву. Украинские латифундисты договорились с Мировым банком. Если земля продастся, то она окажется в руках иностранцев (напр., Каргилл, который уже построил свои терминалы в Одесском порту). Иностранцам здесь нужна земля как территория и минимум людей, чтобы на ней работали. Т.е. много людей окажутся лишними

приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.


Есть европейский опыт фермерского землепользования. В частности, польского, когда даже комуняки не смогли ликвидировать мелкие фермерские хозяйства, и которые в дальнейшем стали базой для экономических преобразований во всех сферах и создания цивилизованного рынка.
Примеряйте для себя и используйте лучшие примеры, а не выискивайте всякое г. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:53

Ох с этим законом о земле мы еще увидим не одно шоу под верховной радой куда агробароны будут сгонять своих работников.....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:58

  Anadonta написав:
  zzzzzz написав:Anadonta Покупайте по 10-15% в день.
А вообще на следующей неделе будут бюджетные платежи.


Где-то так и думал. Пока взял 2000 в TAS2U. Завтра с утра посмотрю на движение межбанка и если доллар не будет "валиться", как сегодня, - куплю еще столько же и 3000 через ПроКредит на межбанке. Остальное доберу на выходных в ТАСе и во вторник с утра в ПроКредите.
Если доллар вниз - оставлю все на выходных на сбер. счетах, отложив покупку до вторника. Если все же вверх (более чем на 5 коп.) - покупаю всю сумму в пропорции 50 / 50 (ТАС / ПроКредит). Такая стратегия видится мне самой правильной. Надеюсь, по итогу покупка выйдет в диапазоне 24.50 - 24.60, что более чем приемлемо...
Спасибо всем откликнувшимся!


План хороший, но рынок может вас прокатить)))

Допустим с открытия -3 коп, потом вверх +7коп , ( вы тарите на всю), а потом после 15:00 продолжение снижения))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 23:27

  Libo написав:Я же вам говорил, что всё наладится и поплывет жир. А еще Приват получил офигенную прибыль. А еще серьезные западные банки срочно начинают изучение ситуации в Украине ...
Если Зеленый приступит к возрождению рынка капиталов, начнется финансовый бум и средняя з/п быстро возьмет планку в $1 тыщу ... 8)
А ты мне верила, веришь сейчас? :roll:

Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите (с)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так что всетаки идем на 23,5?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:44

  zzzzzz написав:
План хороший, но рынок может вас прокатить)))

Допустим с открытия -3 коп, потом вверх +7коп , ( вы тарите на всю), а потом после 15:00 продолжение снижения))


Бесспорно, может и "прокатить". Но основной вопрос (приобретение нужной суммы к определенной дате) будет успешно решен, а это главное. Учитывая, что планово закладывался курс 24.85, - ещё и профит небольшой есть!
От добра добра не ищут...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:29

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:
Дубинский внес в Раду законопроект об отмене военного сбора


10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.

Когда он отменит свой же законопроект


Дубинский забрал назад свой законопроект.
Там другое интересно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:40

  zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.

Що саме навело вас на такі думки?
Дуже цікаво було б почути ваші думки із цього приводу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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