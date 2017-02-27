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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2442244324442445>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Senkiv написав:хто знає, якщо купити в ТАСі онлайн, потім при знятті в касі потрібно доплачувати якісь відсотки?
і якщо так, то скільки?

Я купував на доларову платівку, то знімають 0,5%, а потім вже в касі забирав з ощадного то не платив нічого. Кажуть, що нібито можна купувати на Б5 або на вікенд, потім переводити на ощадний, а вже з нього знімати без всяких комісій.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:50

  Senkiv написав:хто знає, якщо купити в ТАСі онлайн, потім при знятті в касі потрібно доплачувати якісь відсотки?
і якщо так, то скільки?

*Відправлено з Чату


Зависит от того, на какую карту покупаете. У меня WeekEnd - валюта после покупки зачисляется бесплатно на долларовый счет. Потом переводите на сберегательный, а с него снятие без комиссии.
По другим продуктам какая-то комиссия вроде есть...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:58

  she_ne_investor написав:
  Libo написав:Я же вам говорил, что всё наладится и поплывет жир. А еще Приват получил офигенную прибыль.

Если имеется в виду офигенная прибыль Привата за 9 месяцев 2019, то увы...
Это % НАЧИСЛЕННЫЕ по кредитам. И, к сожалению, это основная прибыль по всей банковской системе.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:05

дякую!

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:05

  Anadonta написав:Зависит от того, на какую карту покупаете. У меня WeekEnd - валюта после покупки зачисляется бесплатно на долларовый счет. Потом переводите на сберегательный, а с него снятие без комиссии. По другим продуктам какая-то комиссия вроде есть...

дякую вам.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:07

  Libo написав:
  flyman написав: приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.
Есть европейский опыт фермерского землепользования.

Замечательный пример, особенно если учитывать суммы дотаций от ЕС :mrgreen:
Тут любят спрашивать: "вы из окопа пишете?" а я спрошу: "вы из фермы пишете?"
Это перестроечные "Огонек" и "Новый мир" любили писать, как замечательно живут американские фермеры (всегда высокие урожаи, никто не разоряется и прочие благоглупости).
Мелкое фермерство - это тяжелый и часто неблагодарный труд. Проблемы с кредитами. Колебания цен (это вам не айфоны продавать).
Так что я - за агрохолдинги. Можете кидать тапки.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:09

аааа...межбанк 24,43 / 24,46...как больно :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:15

  Viktor написав:
  flyman написав:
  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

і тих і тих тре судити, але посадок не буде,
пани сваряться, у хлопів чуби тріщать.
Коротко:
- наїзд на Приват, був - був
- ІВК капітали і рефінанс вивів - вивів, пустишку лишив- лишив.
Хто винуватий, де посадки - Зе як риба.


1. А в чому саме був наїзд на Приват, перепрошую?
2. НБУ є регулятором і має бути жорстким по відношенню до комерційних банків. Це вам не звичайний приватний бізнес. З банками все по-іншому.Вони мають діяти в партнерстві з державою і виконувати всі її вказівки. Держава тим часом незацікавлена в банкрутствах банків (а особливо системних), тому використовує інструмент рефінансу і терпіння. Коломойський намагався залатати дірки рефінансом, отриманим під своє чесне слово (яке, як завжди, не стримав). Терпіння держави також лопнуло.
3. МВФ повністю підтримав дії НБУ

Люди, про що ви взагалі тут сперечаєтеся? Попередня влада все правильно зробила.


Ви напевно неправильно мене розумієте. НБУ має право і обов'язок нагляду за банками. Невже НБУ не бачило виведення коштів з Привату? Якщо бачило, то чому не запобігли цому? Дали рефінанс під чесне слово??? Ви самі себе чуєте?
Якщо Коломойський справді вкрав десятки чи сотні мільярдів гривень, то чому його випустили з країни, ба, більше, навіть жодної кримінальної справи не завели?
Чому, врешті, не провели націоналізація так, щоб у Коломойського не було жодних шансів у судах?
Відколи це МВФ став мірилом захисту інтересів України?
Дехто пише, що Гонтарєва упереджено ставилася до Коломойського. Вище написані роздуми радше схиляють до думки, що це гра на публіку.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:19

kmm3
Кредиты рефинансирования как раз больше всего раздавал Кубив а не Гонтарева - это первое.
Второе - кредиты рефинансирования всегда давали под залог, и в этом упрекать НБУ вообще не стоит.Тут все чисто и законно.

А вот по поводу банковского надзора, там да, была огромная дыра. Были случаи как куратора от НБУ вообще не пускали в банк, или не давали доступа к базам данных.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:19

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