Я купував на доларову платівку, то знімають 0,5%, а потім вже в касі забирав з ощадного то не платив нічого. Кажуть, що нібито можна купувати на Б5 або на вікенд, потім переводити на ощадний, а вже з нього знімати без всяких комісій.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я купував на доларову платівку, то знімають 0,5%, а потім вже в касі забирав з ощадного то не платив нічого. Кажуть, що нібито можна купувати на Б5 або на вікенд, потім переводити на ощадний, а вже з нього знімати без всяких комісій.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:50
Зависит от того, на какую карту покупаете. У меня WeekEnd - валюта после покупки зачисляется бесплатно на долларовый счет. Потом переводите на сберегательный, а с него снятие без комиссии.
По другим продуктам какая-то комиссия вроде есть...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:58
Если имеется в виду офигенная прибыль Привата за 9 месяцев 2019, то увы...
Это % НАЧИСЛЕННЫЕ по кредитам. И, к сожалению, это основная прибыль по всей банковской системе.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:05
дякую!
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:05
дякую вам.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:07
Замечательный пример, особенно если учитывать суммы дотаций от ЕС
Тут любят спрашивать: "вы из окопа пишете?" а я спрошу: "вы из фермы пишете?"
Это перестроечные "Огонек" и "Новый мир" любили писать, как замечательно живут американские фермеры (всегда высокие урожаи, никто не разоряется и прочие благоглупости).
Мелкое фермерство - это тяжелый и часто неблагодарный труд. Проблемы с кредитами. Колебания цен (это вам не айфоны продавать).
Так что я - за агрохолдинги. Можете кидать тапки.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:15
Ви напевно неправильно мене розумієте. НБУ має право і обов'язок нагляду за банками. Невже НБУ не бачило виведення коштів з Привату? Якщо бачило, то чому не запобігли цому? Дали рефінанс під чесне слово??? Ви самі себе чуєте?
Якщо Коломойський справді вкрав десятки чи сотні мільярдів гривень, то чому його випустили з країни, ба, більше, навіть жодної кримінальної справи не завели?
Чому, врешті, не провели націоналізація так, щоб у Коломойського не було жодних шансів у судах?
Відколи це МВФ став мірилом захисту інтересів України?
Дехто пише, що Гонтарєва упереджено ставилася до Коломойського. Вище написані роздуми радше схиляють до думки, що це гра на публіку.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:19
kmm3
Кредиты рефинансирования как раз больше всего раздавал Кубив а не Гонтарева - это первое.
Второе - кредиты рефинансирования всегда давали под залог, и в этом упрекать НБУ вообще не стоит.Тут все чисто и законно.
А вот по поводу банковского надзора, там да, была огромная дыра. Были случаи как куратора от НБУ вообще не пускали в банк, или не давали доступа к базам данных.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:19
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Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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