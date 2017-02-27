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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:21
Всем кто хочет сегодня купить доллар советую это сделать до 12:00 потом начнется отскок перед длинными выходными.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:21
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:24
Спасибо за дельный совет!
Подал заявку в Прокредит на покупку 5000 в 9.00 - необходимую сумму списали в 09.15. Интересно - закроют по 24.46? Или какой там сегодня был курс открытия?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну ШО, наоткупались па 25-ХХ??? ну удачи....Я еще во время загона на 25.5-26 сказал, что вернемся на 24.3!!!!!! Кто не послушал, тот сам виноват
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:25
а во вторник очередное падение после длинных выхов из-за экспортеров,нерезидентов и тех,кто купил сегодня... Нет,я конечно понимаю,что главное-здоровеньким быть.Но это же какой-то полный валютный треш...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:25
Растеть)
Уже 24,475 продажа.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:28
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:28
zzzzzz
До Кубіва в мене взагалі особиста претензія на 1000 доларів. Саме він поклав працюючий Форум (замовник, звісно, теж відомий). Так от, написав я тоді у відділенні "від фонаря" листа про претензію через курсові втрати. І мені цього року прийшов лист про часткове задоволення моїх вимог!!!
Тому коли тут пишуть про правильні дії Порошенківського кодла, у мене просто не вистачає слів
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