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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2443244424452446>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:21

Всем кто хочет сегодня купить доллар советую это сделать до 12:00 потом начнется отскок перед длинными выходными.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:21

  zzzzzz написав:аааа...межбанк 24,43 / 24,46...как больно :mrgreen:


Кому-то больно, а некоторым приятно! :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:24

TAS2U 24,55; Глобус 24,50))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:24

  zzzzzz написав:Всем кто хочет сегодня купить доллар советую это сделать до 12:00 потом начнется отскок перед длинными выходными.


Спасибо за дельный совет!
Подал заявку в Прокредит на покупку 5000 в 9.00 - необходимую сумму списали в 09.15. Интересно - закроют по 24.46? Или какой там сегодня был курс открытия?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Дубинский забрал назад свой законопроект.


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну ШО, наоткупались па 25-ХХ??? ну удачи....Я еще во время загона на 25.5-26 сказал, что вернемся на 24.3!!!!!! Кто не послушал, тот сам виноват
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:25

  zzzzzz написав:Всем кто хочет сегодня купить доллар советую это сделать до 12:00 потом начнется отскок перед длинными выходными.

а во вторник очередное падение после длинных выхов из-за экспортеров,нерезидентов и тех,кто купил сегодня... Нет,я конечно понимаю,что главное-здоровеньким быть.Но это же какой-то полный валютный треш...

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:25

  Anadonta написав:
  zzzzzz написав:Всем кто хочет сегодня купить доллар советую это сделать до 12:00 потом начнется отскок перед длинными выходными.


Спасибо за дельный совет!
Подал заявку в Прокредит на покупку 5000 в 9.00 - необходимую сумму списали в 09.15. Интересно - закроют по 24.46? Или какой там сегодня был курс открытия?


Растеть)
http://www.udinform.com/index.php?optio ... &Itemid=59
Уже 24,475 продажа.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:28

  zzzzzz написав:аааа...межбанк 24,43 / 24,46...как больно :mrgreen:

Все по плану. Ідемо на 24.2. Якщо пробиваємо, тоді ціль 23.5. Якщо ні, будемо бовтатись в районі 24.5 - 25.2. На диво, хоч гривня і не є вільно конвертуємою валютою, але цифри теханалізу цей рік відпрацьовують просто бездоганно)
Doctor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:28

zzzzzz
До Кубіва в мене взагалі особиста претензія на 1000 доларів. Саме він поклав працюючий Форум (замовник, звісно, теж відомий). Так от, написав я тоді у відділенні "від фонаря" листа про претензію через курсові втрати. І мені цього року прийшов лист про часткове задоволення моїх вимог!!!
Тому коли тут пишуть про правильні дії Порошенківського кодла, у мене просто не вистачає слів
kmm3
 
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