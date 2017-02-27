Готівку знімали на Соборній чи на проспекті Миру?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:38
Готівку знімали на Соборній чи на проспекті Миру?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:40
Ну якщо я вас правильно розумію, то теорія змови на українському ринку валютообміну - існує. Принцип її простий. Переконати, що ти зрозумів правила гри, а потім їх змінити та заробити на тому, що нові правила знаєш тільки ти.
Проте такий розвиток подій не несе нічого доброго економіці, торговому балансу та достатку населення і незворотно скеровує нас до чергової суттєвої девальвації.
Тому фактично маємо perpetuum mobile українського валютообміну, де качелі були, є та будуть апріорі.
Особисто я в теорію змови не вірю абсолютно, але ми дійсно сповзаємо і далі вниз
Франківськ 24,55/24,70
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:41
Блин, да сколько можно жевать уже этот Приват.
НБУ - регулятор!
НБУ - НЕ полиция
НБУ - НЕ прокуратура
НБУ - НЕ СБУ
НБУ - НЕ УБЭП, УБОП, суды, разведки и т.д. и т.п.
Все вопросы - "а почему не посадили"- в прокуратуру, пожалуйста. И другие органы.
Что касается "НБУ не видел вывод денег".
Отвечаю - Видел\Не видел. И ЧТО ?. Как вы себе представляете процесс? Сидит такой НБУ и мониторит транзакции по кор.счетам ?! А потом, ОП!, смотри-ка Приват какие-то подозрительные операции проводит.... То есть, они конечно законные, его остатки, куда хочет, туда и распределяет, НООО!!! Чувствую, шо шото там неровно... А давай-ка я ху..як и в ИТ системе запрещу все транзакции по этому кор.счету...! А?! Вот пусть падла больше не ворует...!
Вот так вы себе это видите ? Еще стесняюсь спросить, а кто конкретно должен отдать такой приказ в НБУ! И кто конкретно должен закрыть кор.счет, это же какой-то ИТ-ник должен быть ? А на основании чего ? А вы знаете, что его за это потом просто посадят...
Вы хоть приблизительно понимаете роль регулятора на рынке ?
Знакомы с банковским законодательством и полномочиями НБУ ?
А то что хотите Вы, типа - виноват - закрыть, посадить, границы перекрыть, расстрелять и т.д. И все это без суда и следствия...
ЭТО ВСЕ УЖЕ БЫЛО - СССР называлось!
И слава богу, в Украине, строиться демократическая модель управления, в которой верховенство ПРАВА, а не воли конкретного человека.
И именно это сейчас является основой для ПРАВОВОГО оспаривания ИВК своих прав на банк... Так как однозначного трактования и прав у НБУ на отжим в законодательстве не было.
А что касается Привата, то если бы они его отжали, то возможно и этого форума уже бы не было... Но дефолт точно бы был.
Так что хватит нести охинею и обвинять ту или иную конкретную личность, если Вы в этом вообще нихера не понимаете. Простите за прямоту.
З.Ы. И вообще, здесь ветка о валюте, а не о банках или политике.
Так что и мой пост модераторы могут удалить если посчитают нужным. Я точно не обижусь.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:46
На недавнем загоне я написал что наверно на 23 вернемся. Кто-то мне ответил что у меня с психикой не оч, или я за деньги такое пишу
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:46
В таком варианте не решается ни один стратегически важный вопрос, который в идеале должен быть решен при введении нормального рынка земли, а именно:
1. Привлечение инвестиций
2. Привлечение современных технологий (а это достаточно высокотехнологичный и дорогостоящий сектор)
3. Переход к эффективному собственнику и, как результат, повышение эффективности производства и производительности труда
4. Занятость населения (да-да, тут не только копать-пахать-возить, но и развитие высоких технологий)
5. Развитие инфраструктуры
6. Снижение коррупции и использования серых схем из-за необходимости непрозрачного формирования банков земли
Это если мы говорим о цивилизованном полноценном рынке земли, повышающем привлекательность Украины, ее эффективность, инвестиционную привлекательность, занятость населения и т.п., а не об огородике биля хатки.
ЗЫ. Предвосхищая возражения. Да, 50 га - это именно "огородик биля хаткы", а не серьезный подход.
Востаннє редагувалось Dimar в П'ят 11 жов, 2019 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:46
Я не послушал. Откупил по 25,05.
И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки.
Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал
Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился.
А теперь вот...и как с этим жить
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кор рахунки +14522 млн. д.б. рост. с утра приседали перед выходными.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:04
Валить надо отсюда, в Европу с евриками или в юса с долларами
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:06
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:09
Так і є. Але наскільки знаю Вікенд вже новий не видають, то можна оформити валютну Б5 - її поповнення без комісії, купувати валюту на неї, з неї на Ощадний, а з Ощадного в касі безкоштовно.
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