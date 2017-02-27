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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24442445244624472448>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:38

  Василь-Рівне написав: Я купував на доларову платівку, то знімають 0,5%, а потім вже в касі забирав з ощадного то не платив нічого. Кажуть, що нібито можна купувати на Б5 або на вікенд, потім переводити на ощадний, а вже з нього знімати без всяких комісій.

Готівку знімали на Соборній чи на проспекті Миру?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:40

  zzzzzz написав:Realist

Этот день в истории:
2017 - 2658.61 (-205)
2018 - 2800.28 (-347)

2016 - 2582.71 (-129)
2015 - 2149.62

Ну якщо я вас правильно розумію, то теорія змови на українському ринку валютообміну - існує. Принцип її простий. Переконати, що ти зрозумів правила гри, а потім їх змінити та заробити на тому, що нові правила знаєш тільки ти.
Проте такий розвиток подій не несе нічого доброго економіці, торговому балансу та достатку населення і незворотно скеровує нас до чергової суттєвої девальвації.
Тому фактично маємо perpetuum mobile українського валютообміну, де качелі були, є та будуть апріорі.
Особисто я в теорію змови не вірю абсолютно, але ми дійсно сповзаємо і далі вниз
Франківськ 24,55/24,70
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:41

  kmm3 написав:Ви напевно неправильно мене розумієте. НБУ має право і обов'язок нагляду за банками. Невже НБУ не бачило виведення коштів з Привату? Якщо бачило, то чому не запобігли цому? Дали рефінанс під чесне слово??? Ви самі себе чуєте?
Якщо Коломойський справді вкрав десятки чи сотні мільярдів гривень, то чому його випустили з країни, ба, більше, навіть жодної кримінальної справи не завели?
Чому, врешті, не провели націоналізація так, щоб у Коломойського не було жодних шансів у судах?
Відколи це МВФ став мірилом захисту інтересів України?
Дехто пише, що Гонтарєва упереджено ставилася до Коломойського. Вище написані роздуми радше схиляють до думки, що це гра на публіку.


Блин, да сколько можно жевать уже этот Приват.
НБУ - регулятор!
НБУ - НЕ полиция
НБУ - НЕ прокуратура
НБУ - НЕ СБУ
НБУ - НЕ УБЭП, УБОП, суды, разведки и т.д. и т.п.

Все вопросы - "а почему не посадили"- в прокуратуру, пожалуйста. И другие органы.

Что касается "НБУ не видел вывод денег".
Отвечаю - Видел\Не видел. И ЧТО ?. Как вы себе представляете процесс? Сидит такой НБУ и мониторит транзакции по кор.счетам ?! А потом, ОП!, смотри-ка Приват какие-то подозрительные операции проводит.... То есть, они конечно законные, его остатки, куда хочет, туда и распределяет, НООО!!! Чувствую, шо шото там неровно... А давай-ка я ху..як и в ИТ системе запрещу все транзакции по этому кор.счету...! А?! Вот пусть падла больше не ворует...!

Вот так вы себе это видите ? Еще стесняюсь спросить, а кто конкретно должен отдать такой приказ в НБУ! И кто конкретно должен закрыть кор.счет, это же какой-то ИТ-ник должен быть ? А на основании чего ? А вы знаете, что его за это потом просто посадят...

Вы хоть приблизительно понимаете роль регулятора на рынке ?
Знакомы с банковским законодательством и полномочиями НБУ ?

А то что хотите Вы, типа - виноват - закрыть, посадить, границы перекрыть, расстрелять и т.д. И все это без суда и следствия...
ЭТО ВСЕ УЖЕ БЫЛО - СССР называлось!

И слава богу, в Украине, строиться демократическая модель управления, в которой верховенство ПРАВА, а не воли конкретного человека.
И именно это сейчас является основой для ПРАВОВОГО оспаривания ИВК своих прав на банк... Так как однозначного трактования и прав у НБУ на отжим в законодательстве не было.

А что касается Привата, то если бы они его отжали, то возможно и этого форума уже бы не было... Но дефолт точно бы был.

Так что хватит нести охинею и обвинять ту или иную конкретную личность, если Вы в этом вообще нихера не понимаете. Простите за прямоту.

З.Ы. И вообще, здесь ветка о валюте, а не о банках или политике.
Так что и мой пост модераторы могут удалить если посчитают нужным. Я точно не обижусь.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:46

  Realist написав:
  zzzzzz написав:Realist

Этот день в истории:
2017 - 2658.61 (-205)
2018 - 2800.28 (-347)

2016 - 2582.71 (-129)
2015 - 2149.62

Ну якщо я вас правильно розумію, то теорія змови на українському ринку валютообміну - існує. Принцип її простий. Переконати, що ти зрозумів правила гри, а потім їх змінити та заробити на тому, що нові правила знаєш тільки ти.
Проте такий розвиток подій не несе нічого доброго економіці, торговому балансу та достатку населення і незворотно скеровує нас до чергової суттєвої девальвації.
Тому фактично маємо perpetuum mobile українського валютообміну, де качелі були, є та будуть апріорі.
Особисто я в теорію змови не вірю абсолютно, але ми дійсно сповзаємо і далі вниз
Франківськ 24,55/24,70

На недавнем загоне я написал что наверно на 23 вернемся. Кто-то мне ответил что у меня с психикой не оч, или я за деньги такое пишу :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:46

  flyman написав:я би дозволив лише українським громадянам (не юрособам), а тільки ФОП/фізособи, макс., скажімо 50га в "одні руки", при умові, що для ведення фермерського господарства

також би дозволив більш ліберальні умови з паями (дарування в 1й лінії родинних зв"язків), зараз можна тільки успадкувати.


В таком варианте не решается ни один стратегически важный вопрос, который в идеале должен быть решен при введении нормального рынка земли, а именно:
1. Привлечение инвестиций
2. Привлечение современных технологий (а это достаточно высокотехнологичный и дорогостоящий сектор)
3. Переход к эффективному собственнику и, как результат, повышение эффективности производства и производительности труда
4. Занятость населения (да-да, тут не только копать-пахать-возить, но и развитие высоких технологий)
5. Развитие инфраструктуры
6. Снижение коррупции и использования серых схем из-за необходимости непрозрачного формирования банков земли

Это если мы говорим о цивилизованном полноценном рынке земли, повышающем привлекательность Украины, ее эффективность, инвестиционную привлекательность, занятость населения и т.п., а не об огородике биля хатки.

ЗЫ. Предвосхищая возражения. Да, 50 га - это именно "огородик биля хаткы", а не серьезный подход.
Востаннє редагувалось Dimar в П'ят 11 жов, 2019 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:46

  greenback1996 написав:ну ШО, наоткупались па 25-ХХ??? ну удачи....Я еще во время загона на 25.5-26 сказал, что вернемся на 24.3!!!!!! Кто не послушал, тот сам виноват


Я не послушал. Откупил по 25,05.

И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки.
Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал :oops:

Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился.
А теперь вот...и как с этим жить :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кор рахунки +14522 млн. д.б. рост. с утра приседали перед выходными.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:04

  Amat написав:
  greenback1996 написав:ну ШО, наоткупались па 25-ХХ??? ну удачи....Я еще во время загона на 25.5-26 сказал, что вернемся на 24.3!!!!!! Кто не послушал, тот сам виноват


Я не послушал. Откупил по 25,05.

И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки.
Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал :oops:

Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился.
А теперь вот...и как с этим жить :roll:

Валить надо отсюда, в Европу с евриками или в юса с долларами :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:06

  Zebra написав:Курсовой грабеж средь бела дня.


А где "скупайтесь глупцы"?
Мы так уже к этому привыкли )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:09

  Василь-Рівне написав:
  Senkiv написав:хто знає, якщо купити в ТАСі онлайн, потім при знятті в касі потрібно доплачувати якісь відсотки?
і якщо так, то скільки?

Я купував на доларову платівку, то знімають 0,5%, а потім вже в касі забирав з ощадного то не платив нічого. Кажуть, що нібито можна купувати на Б5 або на вікенд, потім переводити на ощадний, а вже з нього знімати без всяких комісій.

Так і є. Але наскільки знаю Вікенд вже новий не видають, то можна оформити валютну Б5 - її поповнення без комісії, купувати валюту на неї, з неї на Ощадний, а з Ощадного в касі безкоштовно.
Faceless
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