Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:41

kmm3 написав: Ви напевно неправильно мене розумієте. НБУ має право і обов'язок нагляду за банками. Невже НБУ не бачило виведення коштів з Привату? Якщо бачило, то чому не запобігли цому? Дали рефінанс під чесне слово??? Ви самі себе чуєте?

Якщо Коломойський справді вкрав десятки чи сотні мільярдів гривень, то чому його випустили з країни, ба, більше, навіть жодної кримінальної справи не завели?

Чому, врешті, не провели націоналізація так, щоб у Коломойського не було жодних шансів у судах?

Відколи це МВФ став мірилом захисту інтересів України?

Дехто пише, що Гонтарєва упереджено ставилася до Коломойського. Вище написані роздуми радше схиляють до думки, що це гра на публіку. Ви напевно неправильно мене розумієте. НБУ має право і обов'язок нагляду за банками. Невже НБУ не бачило виведення коштів з Привату? Якщо бачило, то чому не запобігли цому? Дали рефінанс під чесне слово??? Ви самі себе чуєте?Якщо Коломойський справді вкрав десятки чи сотні мільярдів гривень, то чому його випустили з країни, ба, більше, навіть жодної кримінальної справи не завели?Чому, врешті, не провели націоналізація так, щоб у Коломойського не було жодних шансів у судах?Відколи це МВФ став мірилом захисту інтересів України?Дехто пише, що Гонтарєва упереджено ставилася до Коломойського. Вище написані роздуми радше схиляють до думки, що це гра на публіку.

Блин, да сколько можно жевать уже этот Приват.НБУ - регулятор!НБУ - НЕ полицияНБУ - НЕ прокуратураНБУ - НЕ СБУНБУ - НЕ УБЭП, УБОП, суды, разведки и т.д. и т.п.Все вопросы - "а почему не посадили"- в прокуратуру, пожалуйста. И другие органы.Что касается "НБУ не видел вывод денег".Отвечаю - Видел\Не видел. И ЧТО ?. Как вы себе представляете процесс? Сидит такой НБУ и мониторит транзакции по кор.счетам ?! А потом, ОП!, смотри-ка Приват какие-то подозрительные операции проводит.... То есть, они конечно законные, его остатки, куда хочет, туда и распределяет, НООО!!! Чувствую, шо шото там неровно... А давай-ка я ху..як и в ИТ системе запрещу все транзакции по этому кор.счету...! А?! Вот пусть падла больше не ворует...!Вот так вы себе это видите ? Еще стесняюсь спросить, а кто конкретно должен отдать такой приказ в НБУ! И кто конкретно должен закрыть кор.счет, это же какой-то ИТ-ник должен быть ? А на основании чего ? А вы знаете, что его за это потом просто посадят...Вы хоть приблизительно понимаете роль регулятора на рынке ?Знакомы с банковским законодательством и полномочиями НБУ ?А то что хотите Вы, типа - виноват - закрыть, посадить, границы перекрыть, расстрелять и т.д. И все это без суда и следствия...ЭТО ВСЕ УЖЕ БЫЛО - СССР называлось!И слава богу, в Украине, строиться демократическая модель управления, в которой верховенство ПРАВА, а не воли конкретного человека.И именно это сейчас является основой для ПРАВОВОГО оспаривания ИВК своих прав на банк... Так как однозначного трактования и прав у НБУ на отжим в законодательстве не было.А что касается Привата, то если бы они его отжали, то возможно и этого форума уже бы не было... Но дефолт точно бы был.Так что хватит нести охинею и обвинять ту или иную конкретную личность, если Вы в этом вообще нихера не понимаете. Простите за прямоту.З.Ы. И вообще, здесь ветка о валюте, а не о банках или политике.Так что и мой пост модераторы могут удалить если посчитают нужным. Я точно не обижусь.