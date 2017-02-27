Коррахунки - 59231,10(44709,60 + 14 521,5) млн. Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 3 873(15 586 − 11 713) млн. Овернайти кредіт 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.
Загальна ліквідність 59231,10 + 3 873 - 0 = 63 104,1(60 295,6 + 2 808,5(+ 6 626,23)) млн. гривень.
Ріст ліквідності забезпечили НБУ, купивши вчора десь 71,5 млн.$ на 1 754 млн. грн.. Та автономні чинники, додавши 1 054 млн. грн. Гарненько додали в оббіг готівки, забравши з коррахунків -1 538 млн. грн. Та постаралися і додали ліквідності на 2 610 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Вчора повернули ПДВ на 163,8(137,6) млн гривень.
Загальна ліквідність виросла, ХОЧА І ЛИШИЛАСЬ НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ. Коррахунки стрімко підскочили. З 10 числа діють нові нормативи ліквідності для коррахунків. Їх величину ми дізнаємось тільки чотири доби поспіль. Та ось що робить норматив НБУ. Та стрімкий ріст коррахунки більшою частиною забезпечили падіння овернайтів.
PS https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls Банки продали на вторинному ринку ОВДП на 400,06 млн.грн. Юрособи купили на 28,16 млн.грн. І фізичні особи купили на 65,92 млн.грн. І, на останок, нерезиденти ДОДАЛИ 305,98 млн.грн.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 11 жов, 2019 10:24, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Amat Щось Ви надто розхвилювались Мисліть ширше і побачите взаємозв'язки між курсом національної валюти, злочинною діяльністю і бездіяльністю попередньої влади, верховенством права, здоров'ям економіки, розхитуванням поточної політичної ситуації. Антигонтарєва? Низько берете, вона тільки виконавець
greenback1996 написав:ну ШО, наоткупались па 25-ХХ??? ну удачи....Я еще во время загона на 25.5-26 сказал, что вернемся на 24.3!!!!!! Кто не послушал, тот сам виноват
Я не послушал. Откупил по 25,05.
И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки. Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал
Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился. А теперь вот...и как с этим жить
Не переживайте, скирдуйте надалі - достатньо подивитися програми типу "схеми" чи ЦРУ на каналі 24 (до речі, рекомендую вчорашню програму про петренківські АРМУіСЕТАМ), і Ви зрозумієте, наскільки можна довіряти обіцянкам влади. У нас уже багато позицій дорожче, ніж на Заході (я не кажу про модні тачки-шмотки, а про елементарне типу харчів). А при перегляді тендерів на прозоро в медицині я просто о...., скільки позицій з того, що недавно вигравали укр.виробники, "бере" Китай. До чого це призведе в майбутньому, я думаю пояснювати не потрібно. А буде це майбутнє далеке чи недалеке -це знає обмежена кількість людей, які цим шапіто керують.
А где "скупайтесь глупцы"? Мы так уже к этому привыкли )
Ті хто дійсно можуть дати "коштовну" пораду - не роблять це безоплатно. Ті хто роздають поради безоплатно - мріють вгадати, заслужити повагу і попасти до когорти тих про яких я написав вище. Не має людей які роблять щось просто так. Той хто не хоче втратити свої кошти, сліпо не слідує як вказано в безоплатних порадах, а думає сам, сам приймає рішення і сам несе за це відповідальність.
Amat написав:Я не послушал. Откупил по 25,05. И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки. Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился. А теперь вот...и как с этим жить
А що змінилось? Ви стали бідніші? Ні! Ви просто втратили недоотриману вигоду. Якщо б ви були в казино і поставили на чорне, як думаєте скільки людей вважали би що ви зробили не правильно? Ото ж... Я все це пройшов коли мав змогу здати весь долар по 32, але не зробив цього (здав трішки і відкупив по 29). Потім довго рахував скільки я недозаробив, та врешті дійшов до того про що тут пишу. Зараз не переживаю за жодні коливання.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
А где "скупайтесь глупцы"? Мы так уже к этому привыкли )
Ті хто дійсно можуть дати "коштовну" пораду - не роблять це безоплатно. Ті хто роздають поради безоплатно - мріють вгадати, заслужити повагу і попасти до когорти тих про яких я написав вище. Не має людей які роблять щось просто так. Той хто не хоче втратити свої кошти, сліпо не слідує як вказано в безоплатних порадах, а думає сам, сам приймає рішення і сам несе за це відповідальність.
Amat написав:Я не послушал. Откупил по 25,05. И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки. Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился. А теперь вот...и как с этим жить
А що змінилось? Ви стали бідніші? Ні! Ви просто втратили недоотриману вигоду. Якщо б ви були в казино і поставили на чорне, як думаєте скільки людей вважали би що ви зробили не правильно? Ото ж... Я все це пройшов коли мав змогу здати весь долар по 32, але не зробив цього (здав трішки і відкупив по 29). Потім довго рахував скільки я недозаробив, та врешті дійшов до того про що тут пишу. Зараз не переживаю за жодні коливання.
НУ например недвига в гривне выросла, я вот все никак не могу приобрести из-за такого крепкого курса. А вот ПА30 уже смогу взять
А где "скупайтесь глупцы"? Мы так уже к этому привыкли )
Ті хто дійсно можуть дати "коштовну" пораду - не роблять це безоплатно. Ті хто роздають поради безоплатно - мріють вгадати, заслужити повагу і попасти до когорти тих про яких я написав вище. Не має людей які роблять щось просто так. Той хто не хоче втратити свої кошти, сліпо не слідує як вказано в безоплатних порадах, а думає сам, сам приймає рішення і сам несе за це відповідальність.
Amat написав:Я не послушал. Откупил по 25,05. И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки. Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился. А теперь вот...и как с этим жить
А що змінилось? Ви стали бідніші? Ні! Ви просто втратили недоотриману вигоду. Якщо б ви були в казино і поставили на чорне, як думаєте скільки людей вважали би що ви зробили не правильно? Ото ж... Я все це пройшов коли мав змогу здати весь долар по 32, але не зробив цього (здав трішки і відкупив по 29). Потім довго рахував скільки я недозаробив, та врешті дійшов до того про що тут пишу. Зараз не переживаю за жодні коливання.
+100500. "На валютних спекуляціях втрачають всі валютні трейдери. Але просто успішні трейдери заробляють більше ніж втрачають.."
Realist написав:Я все це пройшов коли мав змогу здати весь долар по 32, але не зробив цього (здав трішки і відкупив по 29). Потім довго рахував скільки я недозаробив, та врешті дійшов до того про що тут пишу. Зараз не переживаю за жодні коливання.
Помнится когда-то были мысли вложить 5 штук в биток когда он около 500 был. Но мне все дорого казалось. ( Когда он по 20 стал настроение это не прибавило. ) Но это все эмоции. Что положительные что отрицательные. Они просто наполняют нашу жизнь. Не более того.
Andrew_ написав:НУ например недвига в гривне выросла, я вот все никак не могу приобрести из-за такого крепкого курса. А вот ПА30 уже смогу взять
А ви запитайте як почуваються забудовники? У Франківську (а тут багато будують) темпи робіт на будівництвах суттєво зменшились. Левова частка тих хто збирає на квартиру - робить це у валюті. А купляти потрібно тільки у гривні. От всі і сидять в "засаді" і чекають. А від очікування послуги та товари не створюються. Рано чи пізно має десь "прорвати". Коли я жив у Львові, при курсі 8-13 грн/дол мені було не вигідно купляти власну квартиру. Оренда обходилась дешевше ніж купівля власного житла. Якщо гривня і далі буде міцнішати, вам напевне теж буде цікаво пересидіти цей час в оренді.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
alya_tsimbal написав:Месяц с 40 в сумке ходила постоянно, некому было доверить и дома оставлять + коробочка с золотом (грамм больше 100), но сумка, как и я, выглядели так усредненно в толпе) А потом знакомый таксист поменял мне их на два мешка гривен и донес до банка - инвестировала в метры))
Будь-ласка, більше так не ризикуйте : стінний зламостійкий або протипожежний зламостійкий сейф вагою не менше 180 кг + сигналізація (пультова охорона).
Навiть не знаю що було бiльш ризиковано: носити у торбi чи закатати у бетон "на один рiк" (минуло три)