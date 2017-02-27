Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:26

Aps написав: Zebra написав: Курсовой грабеж средь бела дня. Курсовой грабеж средь бела дня.

А где "скупайтесь глупцы"?

Мы так уже к этому привыкли ) А где "скупайтесь глупцы"?Мы так уже к этому привыкли )

Amat написав: Я не послушал. Откупил по 25,05.

И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки.

Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал

Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился.

А теперь вот...и как с этим жить Я не послушал. Откупил по 25,05.И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки.Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричалВот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился.А теперь вот...и как с этим жить

Ті хто дійсно можуть дати "коштовну" пораду - не роблять це безоплатно.Ті хто роздають поради безоплатно - мріють вгадати, заслужити повагу і попасти до когорти тих про яких я написав вище. Не має людей які роблять щось просто так.Той хто не хоче втратити свої кошти, сліпо не слідує як вказано в безоплатних порадах, а думає сам, сам приймає рішення і сам несе за це відповідальність.А що змінилось? Ви стали бідніші? Ні! Ви просто втратили недоотриману вигоду. Якщо б ви були в казино і поставили на чорне, як думаєте скільки людей вважали би що ви зробили не правильно? Ото ж...Я все це пройшов коли мав змогу здати весь долар по 32, але не зробив цього (здав трішки і відкупив по 29). Потім довго рахував скільки я недозаробив, та врешті дійшов до того про що тут пишу. Зараз не переживаю за жодні коливання.