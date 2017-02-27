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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2445244624472448

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:50

Просто играться с копеечками (имхо риск не соответствует заработку), а кто-то скупается в ожиданиях цикличных процессов глубокой девальвации, которые регулярно преследуют гривну всю ее историю.

В условиях отсутствия рынка и чрезмерного присутствия инсайдеров - действительно в казино выиграть можно гораздо больше при тех же рисках. Те, кто неделю назад сливались по 25.5 с одинаковой вероятностью могли сейчас в угаре откупаться по 28, так и не дождавшись отката. Тоже самое касается, тех кто ждал до последнего и потом набрал 26.2 на пике (а кто знал что это пик?)

У меня ситуация проще - получил ЗП, оставил "на хлебушек", купил $500-600, положил на столбик и сплю спокойно. А вот после глубокого девала, можно будет скупать ОВГЗ с дисконтом 30-50%, выручать МММщиков и играться с гривной :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 11 жов, 2019 10:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:злочинною діяльністю і бездіяльністю попередньої влади

А Моська, знать она сильна
Раз на валютном форуме
Всё лает на слона !
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну от, як писав вчора, протиснули 50 і відразу відскочили)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:59

  kmm3 написав:Amat
Щось Ви надто розхвилювались :)
Мисліть ширше і побачите взаємозв'язки між курсом національної валюти, злочинною діяльністю і бездіяльністю попередньої влади, верховенством права, здоров'ям економіки, розхитуванням поточної політичної ситуації.
Антигонтарєва? Низько берете, вона тільки виконавець


Ну тогда и вы мыслите шире.
Революция невозможна без поддержки ФПГ (денег) твоей страны и армии.
Часто спрашивают почему обвалили курс гривны. Да очень просто, практически все олигархи нашей страны (которые ей по факту управляли) были закредитованы в валюте у наших "западных партнеров". В результате обвала гривны все они ушли в минус. В существенный минус. И если бы кредиторы потребовали назад бабло - обанкротились..
В итоге со всеми ими договорились и в стране появилась вертикаль власти и начались реформы.

Все, кроме ИВК. Так как он черпал свое бабло внутри страны.

Так что да, и Гонтарева и даже Порошенко все они просто исполнители. Исполнители западной воли. Цель которой - расширение рынков сбыта и потребления. Но в приложении к Украине их цели были нам на руку. Так как начались реформы цели которых обеспечить условия для заливки сюда капитала. А это невозможно без верховенства права, неприкосновенности частной собственности и здоровой экономики.
Все начатые и не начатые реформы последних лет направлены только на это...

Так что МВФ поддержал прихватизацию Привата ровно с одной целью - что бы ИВК не сильно бузил и права качал. Его для этого даже в Европе и США припугнули - открыв на него пару уголовных дел... Потому собственно он и начал проект ЗЕ. Потому как если ты не въездной в ЕС и США то, по сути, тебе хана. А если ты контролируешь власть в регионе, который интересен инвесторам, то можно поторговаться. Что собственно сейчас и происходит... А тема Привата сейчас не более чем одна из разменных карт. И то, только потому, что сильно распиарена. Там и без нее хватает.
Так что с одной стороны я искренне восхищаюсь ИВК в том, как он смог выкрутиться из уже практически полной жо..., а с другой стороны считаю, что прихватизация Привата была абсолютно правильным решением, если судить об этом с точки зрения интересов ГОСУДАРСТВА Украина, так как обеспечила стабильность банковской системы и дала однозначный намек всем остальным "сомневающимся", что воля тех, кто стоит за "керманычами" железна. За что они собственно сейчас и должны ответить, что бы не упасть в грязь лицом... ИВК выкрутился, интересно как теперь они выкрутятся. :D
Amat
 
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