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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2446244724482449>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 288
Не нижче 24.50
52%
149
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:50

Просто играться с копеечками (имхо риск не соответствует заработку), а кто-то скупается в ожиданиях цикличных процессов глубокой девальвации, которые регулярно преследуют гривну всю ее историю.

В условиях отсутствия рынка и чрезмерного присутствия инсайдеров - действительно в казино выиграть можно гораздо больше при тех же рисках. Те, кто неделю назад сливались по 25.5 с одинаковой вероятностью могли сейчас в угаре откупаться по 28, так и не дождавшись отката. Тоже самое касается, тех кто ждал до последнего и потом набрал 26.2 на пике (а кто знал что это пик?)

У меня ситуация проще - получил ЗП, оставил "на хлебушек", купил $500-600, положил на столбик и сплю спокойно. А вот после глубокого девала, можно будет скупать ОВГЗ с дисконтом 30-50%, выручать МММщиков и играться с гривной :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 11 жов, 2019 10:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну от, як писав вчора, протиснули 50 і відразу відскочили)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:59

  kmm3 написав:Amat
Щось Ви надто розхвилювались :)
Мисліть ширше і побачите взаємозв'язки між курсом національної валюти, злочинною діяльністю і бездіяльністю попередньої влади, верховенством права, здоров'ям економіки, розхитуванням поточної політичної ситуації.
Антигонтарєва? Низько берете, вона тільки виконавець


Ну тогда и вы мыслите шире.
Революция невозможна без поддержки ФПГ (денег) твоей страны и армии.
Часто спрашивают почему обвалили курс гривны. Да очень просто, практически все олигархи нашей страны (которые ей по факту управляли) были закредитованы в валюте у наших "западных партнеров". В результате обвала гривны все они ушли в минус. В существенный минус. И если бы кредиторы потребовали назад бабло - обанкротились..
В итоге со всеми ими договорились и в стране появилась вертикаль власти и начались реформы.

Все, кроме ИВК. Так как он черпал свое бабло внутри страны.

Так что да, и Гонтарева и даже Порошенко все они просто исполнители. Исполнители западной воли. Цель которой - расширение рынков сбыта и потребления. Но в приложении к Украине их цели были нам на руку. Так как начались реформы цели которых обеспечить условия для заливки сюда капитала. А это невозможно без верховенства права, неприкосновенности частной собственности и здоровой экономики.
Все начатые и не начатые реформы последних лет направлены только на это...

Так что МВФ поддержал прихватизацию Привата ровно с одной целью - что бы ИВК не сильно бузил и права качал. Его для этого даже в Европе и США припугнули - открыв на него пару уголовных дел... Потому собственно он и начал проект ЗЕ. Потому как если ты не въездной в ЕС и США то, по сути, тебе хана. А если ты контролируешь власть в регионе, который интересен инвесторам, то можно поторговаться. Что собственно сейчас и происходит... А тема Привата сейчас не более чем одна из разменных карт. И то, только потому, что сильно распиарена. Там и без нее хватает.
Так что с одной стороны я искренне восхищаюсь ИВК в том, как он смог выкрутиться из уже практически полной жо..., а с другой стороны считаю, что прихватизация Привата была абсолютно правильным решением, если судить об этом с точки зрения интересов ГОСУДАРСТВА Украина, так как обеспечила стабильность банковской системы и дала однозначный намек всем остальным "сомневающимся", что воля тех, кто стоит за "керманычами" железна. За что они собственно сейчас и должны ответить, что бы не упасть в грязь лицом... ИВК выкрутился, интересно как теперь они выкрутятся. :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:05

  Realist написав:
  Aps написав:
  Zebra написав:Курсовой грабеж средь бела дня.

А где "скупайтесь глупцы"?
Мы так уже к этому привыкли )

Ті хто дійсно можуть дати "коштовну" пораду - не роблять це безоплатно.
Ті хто роздають поради безоплатно - мріють вгадати, заслужити повагу і попасти до когорти тих про яких я написав вище. Не має людей які роблять щось просто так.
Той хто не хоче втратити свої кошти, сліпо не слідує як вказано в безоплатних порадах, а думає сам, сам приймає рішення і сам несе за це відповідальність.
  Amat написав:Я не послушал. Откупил по 25,05.
И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки.
Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал :oops:
Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился.
А теперь вот...и как с этим жить :roll:

А що змінилось? Ви стали бідніші? Ні! Ви просто втратили недоотриману вигоду. Якщо б ви були в казино і поставили на чорне, як думаєте скільки людей вважали би що ви зробили не правильно? Ото ж...
Я все це пройшов коли мав змогу здати весь долар по 32, але не зробив цього (здав трішки і відкупив по 29). Потім довго рахував скільки я недозаробив, та врешті дійшов до того про що тут пишу. Зараз не переживаю за жодні коливання.


Дякую. Я теж відношусь до цього питання "по-філософськи".
Я мав на увазі, що в мене з'явився азарт. І поки що ф не дійшов остаточного висновку добре це чи ні. :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fler написав:Если имеется в виду офигенная прибыль Привата за 9 месяцев 2019, то увы...
Это % НАЧИСЛЕННЫЕ по кредитам. И, к сожалению, это основная прибыль по всей банковской системе.


Это не совсем так. Почти половина прибыли Привата в этом году - это комиссионные доходы (13.3млрд). Остальное - да, начисленные % по кредитам (14.7млрд)
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Яша написав:
  zzzzzz написав:Всем кто хочет сегодня купить доллар советую это сделать до 12:00 потом начнется отскок перед длинными выходными.

а во вторник очередное падение после длинных выхов из-за экспортеров,нерезидентов и тех,кто купил сегодня... Нет,я конечно понимаю,что главное-здоровеньким быть.Но это же какой-то полный валютный треш...

*Відправлено з Чату


В этот раз в штатах тоже в пн выходной - день Колумба. Так что падения может и не быть.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Воу,НБУ,пАлеХче с откупом!!!!Так до 24 можно и не дойти :cry:
Востаннє редагувалось greenback1996 в П'ят 11 жов, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.10.2019........................2449,362
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия сразу же начали это падение отыгрывать. К 11-20 это удалось, достигли уровня на полкопейки выше закрытия и остановились передохнуть до полудня. Активные торги начались очень рано, как это нередко случается по пятницам. Даже закрадывается подозрение, что НБУ мог появиться с выкупом до 10. Об этом мы узнаем во вторник. После 12 продолжили восхождение.
Вчерашнее спокойствие на МБ было обеспечено очень объемными, но аккуратными интервенциями НБУ , который выкупил более 70 млн.
Остатки на коррсчетах приросли, в основном, за счет резкого сокращения объема суточных сертификатов, который оказался на близком к минимумам уровне. Остальные параметры в пределах нормы.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
09.10.2019
Усього, млн дол. США 448.6
Обороты хорошие. После некоторого периода провалов вышли на привычный уровень.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:38

  Realist написав:
  zzzzzz написав:Realist

Этот день в истории:
2017 - 2658.61 (-205)
2018 - 2800.28 (-347)

2016 - 2582.71 (-129)
2015 - 2149.62

Ну якщо я вас правильно розумію, то теорія змови на українському ринку валютообміну - існує. Принцип її простий. Переконати, що ти зрозумів правила гри, а потім їх змінити та заробити на тому, що нові правила знаєш тільки ти.
Проте такий розвиток подій не несе нічого доброго економіці, торговому балансу та достатку населення і незворотно скеровує нас до чергової суттєвої девальвації.
Тому фактично маємо perpetuum mobile українського валютообміну, де качелі були, є та будуть апріорі.
Особисто я в теорію змови не вірю абсолютно, але ми дійсно сповзаємо і далі вниз
Франківськ 24,55/24,70

змова існує і це відмивання офшорних коштів через ОВДП
заливання під ОВДП та купівлю землі
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЭТО ШОК с укреплением гривны
так не должно быть, но это есть,
это неестественно, дис из анриал, бразерс энд систерс

и это не сон
это кошмар наяву
я с каждым днём через это беднею
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 11 жов, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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