Просто играться с копеечками (имхо риск не соответствует заработку), а кто-то скупается в ожиданиях цикличных процессов глубокой девальвации, которые регулярно преследуют гривну всю ее историю.
В условиях отсутствия рынка и чрезмерного присутствия инсайдеров - действительно в казино выиграть можно гораздо больше при тех же рисках. Те, кто неделю назад сливались по 25.5 с одинаковой вероятностью могли сейчас в угаре откупаться по 28, так и не дождавшись отката. Тоже самое касается, тех кто ждал до последнего и потом набрал 26.2 на пике (а кто знал что это пик?)
У меня ситуация проще - получил ЗП, оставил "на хлебушек", купил $500-600, положил на столбик и сплю спокойно. А вот после глубокого девала, можно будет скупать ОВГЗ с дисконтом 30-50%, выручать МММщиков и играться с гривной
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 11 жов, 2019 10:54, всього редагувалось 2 разів.
kmm3 написав:Amat Щось Ви надто розхвилювались Мисліть ширше і побачите взаємозв'язки між курсом національної валюти, злочинною діяльністю і бездіяльністю попередньої влади, верховенством права, здоров'ям економіки, розхитуванням поточної політичної ситуації. Антигонтарєва? Низько берете, вона тільки виконавець
Ну тогда и вы мыслите шире. Революция невозможна без поддержки ФПГ (денег) твоей страны и армии. Часто спрашивают почему обвалили курс гривны. Да очень просто, практически все олигархи нашей страны (которые ей по факту управляли) были закредитованы в валюте у наших "западных партнеров". В результате обвала гривны все они ушли в минус. В существенный минус. И если бы кредиторы потребовали назад бабло - обанкротились.. В итоге со всеми ими договорились и в стране появилась вертикаль власти и начались реформы.
Все, кроме ИВК. Так как он черпал свое бабло внутри страны.
Так что да, и Гонтарева и даже Порошенко все они просто исполнители. Исполнители западной воли. Цель которой - расширение рынков сбыта и потребления. Но в приложении к Украине их цели были нам на руку. Так как начались реформы цели которых обеспечить условия для заливки сюда капитала. А это невозможно без верховенства права, неприкосновенности частной собственности и здоровой экономики. Все начатые и не начатые реформы последних лет направлены только на это...
Так что МВФ поддержал прихватизацию Привата ровно с одной целью - что бы ИВК не сильно бузил и права качал. Его для этого даже в Европе и США припугнули - открыв на него пару уголовных дел... Потому собственно он и начал проект ЗЕ. Потому как если ты не въездной в ЕС и США то, по сути, тебе хана. А если ты контролируешь власть в регионе, который интересен инвесторам, то можно поторговаться. Что собственно сейчас и происходит... А тема Привата сейчас не более чем одна из разменных карт. И то, только потому, что сильно распиарена. Там и без нее хватает. Так что с одной стороны я искренне восхищаюсь ИВК в том, как он смог выкрутиться из уже практически полной жо..., а с другой стороны считаю, что прихватизация Привата была абсолютно правильным решением, если судить об этом с точки зрения интересов ГОСУДАРСТВА Украина, так как обеспечила стабильность банковской системы и дала однозначный намек всем остальным "сомневающимся", что воля тех, кто стоит за "керманычами" железна. За что они собственно сейчас и должны ответить, что бы не упасть в грязь лицом... ИВК выкрутился, интересно как теперь они выкрутятся.
А где "скупайтесь глупцы"? Мы так уже к этому привыкли )
Ті хто дійсно можуть дати "коштовну" пораду - не роблять це безоплатно. Ті хто роздають поради безоплатно - мріють вгадати, заслужити повагу і попасти до когорти тих про яких я написав вище. Не має людей які роблять щось просто так. Той хто не хоче втратити свої кошти, сліпо не слідує як вказано в безоплатних порадах, а думає сам, сам приймає рішення і сам несе за це відповідальність.
Amat написав:Я не послушал. Откупил по 25,05. И вообще, чем больше читаю форум, тем больше расшатываются нервишки. Вон уже даже на "Анти-гонтаревцев" накричал Вот раньше просто скупал себе потихоньку на свободную гривну и не парился. А теперь вот...и как с этим жить
А що змінилось? Ви стали бідніші? Ні! Ви просто втратили недоотриману вигоду. Якщо б ви були в казино і поставили на чорне, як думаєте скільки людей вважали би що ви зробили не правильно? Ото ж... Я все це пройшов коли мав змогу здати весь долар по 32, але не зробив цього (здав трішки і відкупив по 29). Потім довго рахував скільки я недозаробив, та врешті дійшов до того про що тут пишу. Зараз не переживаю за жодні коливання.
Дякую. Я теж відношусь до цього питання "по-філософськи". Я мав на увазі, що в мене з'явився азарт. І поки що ф не дійшов остаточного висновку добре це чи ні.
zzzzzz написав:Всем кто хочет сегодня купить доллар советую это сделать до 12:00 потом начнется отскок перед длинными выходными.
а во вторник очередное падение после длинных выхов из-за экспортеров,нерезидентов и тех,кто купил сегодня... Нет,я конечно понимаю,что главное-здоровеньким быть.Но это же какой-то полный валютный треш...
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 11.10.2019........................2449,362 Гривна укрепилась на 4 копейки. Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия сразу же начали это падение отыгрывать. К 11-20 это удалось, достигли уровня на полкопейки выше закрытия и остановились передохнуть до полудня. Активные торги начались очень рано, как это нередко случается по пятницам. Даже закрадывается подозрение, что НБУ мог появиться с выкупом до 10. Об этом мы узнаем во вторник. После 12 продолжили восхождение. Вчерашнее спокойствие на МБ было обеспечено очень объемными, но аккуратными интервенциями НБУ , который выкупил более 70 млн. Остатки на коррсчетах приросли, в основном, за счет резкого сокращения объема суточных сертификатов, который оказался на близком к минимумам уровне. Остальные параметры в пределах нормы.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 09.10.2019 Усього, млн дол. США 448.6 Обороты хорошие. После некоторого периода провалов вышли на привычный уровень.
Этот день в истории: 2017 - 2658.61 (-205) 2018 - 2800.28 (-347)
2016 - 2582.71 (-129) 2015 - 2149.62
Ну якщо я вас правильно розумію, то теорія змови на українському ринку валютообміну - існує. Принцип її простий. Переконати, що ти зрозумів правила гри, а потім їх змінити та заробити на тому, що нові правила знаєш тільки ти. Проте такий розвиток подій не несе нічого доброго економіці, торговому балансу та достатку населення і незворотно скеровує нас до чергової суттєвої девальвації. Тому фактично маємо perpetuum mobile українського валютообміну, де качелі були, є та будуть апріорі. Особисто я в теорію змови не вірю абсолютно, але ми дійсно сповзаємо і далі вниз Франківськ 24,55/24,70
змова існує і це відмивання офшорних коштів через ОВДП заливання під ОВДП та купівлю землі