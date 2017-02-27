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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2446244724482449

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 288
Не нижче 24.50
52%
149
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:56

  Yuri_61 написав: ЭТО ШОК с укреплением гривны
так не должно быть, но это есть,
это неестественно, дис из анриал, бразас энд систерс

и это не сон
это кошмар наяву
я с каждым днём через это беднею


Узбагойтесь.
Вы не можете беднеть. :D
1) у вас не стало меньше бумажных доляриков.
2) у вас не снизился доход в нац. валюте.
3) Все существенные по цене товары рассчитаны в у.е. Хотя это, наверное стоит отнести к операционных расходам, а не к оценке размера вашего "капитала"

А то шо вы прибыль недополучили, так это батенька рынок :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:01

  Yuri_61 написав:ЭТО ШОК с укреплением гривны
я с каждым днём через это беднею


Яким чином? Зливаєте гроші за низьким курсом?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:15

  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:ЭТО ШОК с укреплением гривны
я с каждым днём через это беднею


Яким чином? Зливаєте гроші за низьким курсом?..

может у него зп в валюте начисляется а выдается бумагой
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:15

  Yuri_61 написав:и это не сон
это кошмар наяву
я с каждым днём через это беднею

Простите за откровенность, но Вам категорически противопоказано обладать какими-либо активами. Любые активы имеют свойство разнонаправленно изменяться в цене, и всегда можно найти актив, который в данный момент растет по отношению к Вашему. Если каждые 15 минут пересчитывать свои активы по отношению к быстрорастущим, это действительно пытка, которую психика может не выдержать.
В Вашем случае я вижу только один выход: пропейте все деньги. Только это поможет Вам спокойно и счастливо жить в гармонии с окружающим миром на текущие поступления.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:31

  Yuri_61 написав:ЭТО ШОК с укреплением гривны
так не должно быть, но это есть,
это неестественно, дис из анриал, бразерс энд систерс

и это не сон
это кошмар наяву
я с каждым днём через это беднею


А ты не воруй (с) :mrgreen:
Будь патриотом своей страны!!! Держи бабло в национальной валюте.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:32

а дед этот технично жалуется и вбрасывает.
даже приймачок из Львова так не умеет
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 2446244724482449
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