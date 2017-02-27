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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:56
Yuri_61 написав:
ЭТО ШОК с укреплением гривны
так не должно быть, но это есть,
это неестественно, дис из анриал, бразас энд систерс
и это не сон
это кошмар наяву
я с каждым днём через это беднею
Узбагойтесь.
Вы не можете беднеть.
1) у вас не стало меньше бумажных доляриков.
2) у вас не снизился доход в нац. валюте.
3) Все существенные по цене товары рассчитаны в у.е. Хотя это, наверное стоит отнести к операционных расходам, а не к оценке размера вашего "капитала"
А то шо вы прибыль недополучили, так это батенька рынок
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:01
Yuri_61 написав:ЭТО ШОК с укреплением гривны
я с каждым днём через это беднею
Яким чином? Зливаєте гроші за низьким курсом?..
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:15
sergey_sryvkin написав: Yuri_61 написав:ЭТО ШОК с укреплением гривны
я с каждым днём через это беднею
Яким чином? Зливаєте гроші за низьким курсом?..
может у него зп в валюте начисляется а выдается бумагой
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:15
Yuri_61 написав:
и это не сон
это кошмар наяву
я с каждым днём через это беднею
Простите за откровенность, но Вам категорически противопоказано обладать какими-либо активами. Любые активы имеют свойство разнонаправленно изменяться в цене, и всегда можно найти актив, который в данный момент растет по отношению к Вашему. Если каждые 15 минут пересчитывать свои активы по отношению к быстрорастущим, это действительно пытка, которую психика может не выдержать.
В Вашем случае я вижу только один выход: пропейте все деньги. Только это поможет Вам спокойно и счастливо жить в гармонии с окружающим миром на текущие поступления.
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