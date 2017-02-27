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Переход НБУ к плавающему курсу гривны к доллару привел к тому, что сезонные колебания на валютном рынке начали сглаживаться. Об этом в интервью сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.
Как отметил Сологуб, валютный рынок научился балансировать в течение всего года.
“Уже сколько говорят о сезонных трендах на валютном рынке? В прошлом году ждали девальвацию в ноябре-декабре – не дождались. В этом году в сентябре – то же самое. Если рынок свободный, не регулируется административно, то сезонность в итоге сглаживается, так как и бизнес, и население подстраиваются под эти тренды, чтобы не купить валюту на пике девальвации гривны и не продать ее на пике укрепления гривны”, – добавил он.
По его словам, НБУ обратил внимание, что те, у кого сезонные покупки валюты приходятся на третий, четвертый кварталы – газотрейдеры, нефтетрейдеры, импортеры автомобилей – сдвигают свои покупки валюты на середину года, на июль, август. В прошлом году это повлияло на курс. В этом – нет, потому что нивелировалось за счет притока капитала от нерезидентов, отметил замглавы НБУ.
“Думаю, сейчас такая же ситуация, импортеры думают, покупать или нет. Зачем ждать декабря, если курс может подскочить, мы можем сделать это в октябре. В результате сезонность с декабря тоже убирается”, – рассказал Сологуб.
Собственно уже в прошлом году возникали подозрения, что понятию стандартной "валютной сезонности" придет конец. Непонятны были, правда, нюансы, типа 24 в сентябре 19 , а может ещё и в ноябре19-го
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 11 жов, 2019 13:39, всього редагувалось 3 разів.
Senkiv написав:хто знає, якщо купити в ТАСі онлайн, потім при знятті в касі потрібно доплачувати якісь відсотки? і якщо так, то скільки?
Я купував на доларову платівку, то знімають 0,5%, а потім вже в касі забирав з ощадного то не платив нічого. Кажуть, що нібито можна купувати на Б5 або на вікенд, потім переводити на ощадний, а вже з нього знімати без всяких комісій.
Так і є. Але наскільки знаю Вікенд вже новий не видають, то можна оформити валютну Б5 - її поповнення без комісії, купувати валюту на неї, з неї на Ощадний, а з Ощадного в касі безкоштовно.
Крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal направит на выплату дивидендов 10,845 млрд грн своей украинской «дочки» - «АрселорМиттал Кривой Рог».
Об этом говорится в сообщении на сайте АМКР.
Такое решение приняли акционеры АМКР на внеочередном собрании 10 октября.
На дивиденды будет направлено 10,845 млрд грн или 2,81 грн на одну простую именную акцию.
ArcelorMittal владеет свыше 95% акций компании, поэтому получит 10,3 млрд грн дивидендов (эквивалентно $420 млн).
Порядок и сроки выплаты дивидендов позже определит наблюдательный совет компании. После этого средства будут перечислены акционерам, но не позже, чем в течение полугода с момента принятия решения собранием акционеров.