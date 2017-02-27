RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2447244824492450

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:30

  yama написав:Vadim V сделайте петицию ! на сайте Президента Украины

... якщо маєте на увазі петицію про скасування кролячого податку - то вона швидко набере достатню кількість голосів!

- і про НЕ впровадження касових апаратів хоча б ще й на 2 категорію - теж би вартувало подати петицію!

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! ©®™ :mrgreen:
(поки вони не зробили нас) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7046
З нами з: 19.10.15
Подякував: 469 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:35

  Долярчик написав:... якщо маєте на увазі петицію про скасування кролячого податку - то вона швидко набере достатню кількість голосів!

давай-давай, чтобы никому ничего не платить и богатеть, потом кабанчик, уточки...
это единственное, чему ты в жизни научился после того, как забил баки тётке с двумя высшими.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14182
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 4076 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:35

Прощай сезонность"

https://news.finance.ua/ru/news/-/45801 ... tnom-rynke
Сологуб рассказал о ситуации на валютном рынке

Переход НБУ к плавающему курсу гривны к доллару привел к тому, что сезонные колебания на валютном рынке начали сглаживаться.
Об этом в интервью сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, валютный рынок научился балансировать в течение всего года.

“Уже сколько говорят о сезонных трендах на валютном рынке? В прошлом году ждали девальвацию в ноябре-декабре – не дождались. В этом году в сентябре – то же самое. Если рынок свободный, не регулируется административно, то сезонность в итоге сглаживается, так как и бизнес, и население подстраиваются под эти тренды, чтобы не купить валюту на пике девальвации гривны и не продать ее на пике укрепления гривны”, – добавил он.

По его словам, НБУ обратил внимание, что те, у кого сезонные покупки валюты приходятся на третий, четвертый кварталы – газотрейдеры, нефтетрейдеры, импортеры автомобилей – сдвигают свои покупки валюты на середину года, на июль, август. В прошлом году это повлияло на курс. В этом – нет, потому что нивелировалось за счет притока капитала от нерезидентов, отметил замглавы НБУ.

“Думаю, сейчас такая же ситуация, импортеры думают, покупать или нет. Зачем ждать декабря, если курс может подскочить, мы можем сделать это в октябре. В результате сезонность с декабря тоже убирается”, – рассказал Сологуб.



Собственно уже в прошлом году возникали подозрения, что понятию стандартной "валютной сезонности" придет конец. :oops: Непонятны были, правда, нюансы, типа 24 в сентябре 19 :mrgreen: , а может ещё и в ноябре19-го :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 11 жов, 2019 13:39, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 11.10.16
Подякував: 808 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:36

  zzzzzz написав:Жеваго объявили в розыск.


Туда б і бахматюка!
Petro2004
 
Повідомлень: 30
З нами з: 28.01.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:37

  Faceless написав:
  Василь-Рівне написав:
  Senkiv написав:хто знає, якщо купити в ТАСі онлайн, потім при знятті в касі потрібно доплачувати якісь відсотки?
і якщо так, то скільки?

Я купував на доларову платівку, то знімають 0,5%, а потім вже в касі забирав з ощадного то не платив нічого. Кажуть, що нібито можна купувати на Б5 або на вікенд, потім переводити на ощадний, а вже з нього знімати без всяких комісій.

Так і є. Але наскільки знаю Вікенд вже новий не видають, то можна оформити валютну Б5 - її поповнення без комісії, купувати валюту на неї, з неї на Ощадний, а з Ощадного в касі безкоштовно.

именно так
reef
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 28.08.07
Подякував: 153 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:43

  Petro2004 написав:
  zzzzzz написав:Жеваго объявили в розыск.


Туда б і бахматюка!


Про Бахматюка тоже не забыли))))))))))

Суд возобновил рассмотрение исков НБУ против Бахматюка на 8,6 млрд грн


https://finclub.net/news/sud-vozobnovil ... EV8uVX10nI
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35651
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3466 раз.
Подякували: 7577 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:46

  zzzzzz написав:
  Petro2004 написав:
  zzzzzz написав:Жеваго объявили в розыск.


Туда б і бахматюка!


Про Бахматюка тоже не забыли))))))))))

Суд возобновил рассмотрение исков НБУ против Бахматюка на 8,6 млрд грн


https://finclub.net/news/sud-vozobnovil ... EV8uVX10nI

чую вот вот до офшоров Порошенка доберутся
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 06.04.16
Подякував: 738 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:50

Крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal направит на выплату дивидендов 10,845 млрд грн своей украинской «дочки» - «АрселорМиттал Кривой Рог».

Об этом говорится в сообщении на сайте АМКР.

Такое решение приняли акционеры АМКР на внеочередном собрании 10 октября.

На дивиденды будет направлено 10,845 млрд грн или 2,81 грн на одну простую именную акцию.

ArcelorMittal владеет свыше 95% акций компании, поэтому получит 10,3 млрд грн дивидендов (эквивалентно $420 млн).

:!: Порядок и сроки выплаты дивидендов позже определит наблюдательный совет компании. После этого средства будут перечислены акционерам, но не позже, чем в течение полугода с момента принятия решения собранием акционеров.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35651
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3466 раз.
Подякували: 7577 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:57

  vitaliian написав:
  Сибарит написав:В Вашем случае я вижу только один выход: пропейте все деньги. Только это поможет Вам спокойно и счастливо жить в гармонии с окружающим миром на текущие поступления.


пить вредно для печени. Можно поехать в кругосветку или пожить пару лет в Таиланде.

Ага а в кругосветке может разбиться самолёт или потонуть корабль а на Тайланде можно подхватить не излечимую болезнь.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 23.05.14
Подякував: 471 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2447244824492450
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, headshaker, J, zzzzzz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1591, 1592, 1593
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15924 1907487
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 10:36
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 26, 27, 28
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
278 26417
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 17:42
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6720 1461060
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77347)
11.10.2019 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.