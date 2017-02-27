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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2449245024512452

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..................11.10.2019................15.10.2019
дата розрахунку..................10.10.2019................11.10.2019
Долар США..........................2453,0569.................2453,8038
После полудня доллар прибавил 4.5 копейки. Итоговый курс оказался на три четверти копейки выше вчерашнего.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия сразу же начали это падение отыгрывать. К 11-20 это удалось, достигли уровня на полкопейки выше закрытия и остановились передохнуть до полудня. Активные торги начались очень рано, как это нередко случается по пятницам. Даже закрадывается подозрение, что НБУ мог появиться с выкупом до 10. Об этом мы узнаем во вторник.
После 12 произошел новый, достаточно быстрый, подскок курса на 10 копеек, после чего начался период обеденной стабильности, который продлился 1.5 часа. После 14 сделали шажок вниз, пару шагов вверх, но наличие хоть сколь-нибудь значимых оборотов в это время в пятницу вызывает сомнение.

Этот день в истории:
2017 - 2653.33 (-200)
2018 - 2798.45 (-345)

2016 - 2585.17
2015 - 2149.62
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:04

растём

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:06

  vitaliian написав:Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України
18 ч. ·
Ми — Уряд майбутнього, якого обрав український народ. І ми точно готові нести цю відповідальність.

В Програмі дій Уряд запропонував українському суспільству такий контракт: всі наші доходи ми будемо ділити 70 на 30.
70% доходів — на користь майбутнього — інфраструктуру, енергозбереження та людський капітал. 30% на «побутові» витрати держави.
https://www.facebook.com/PMHoncharuk/po ... 8181315435

про долги ни слова


та це взагалі сплошна болтовня, - це а-ля наміри! де бюджет? де цифри?
про яке майбутнє можна говорити в країні пенсіонерів?
стабільності в повсякденні - не має, стратегії розвитку країни - не має, плану уряду - не має, а вони про майбутнє говорять.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:31

  Starikan написав:
  Libo написав:
  flyman написав: приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.
Есть европейский опыт фермерского землепользования.

Замечательный пример, особенно если учитывать суммы дотаций от ЕС :mrgreen:
Тут любят спрашивать: "вы из окопа пишете?" а я спрошу: "вы из фермы пишете?"
Это перестроечные "Огонек" и "Новый мир" любили писать, как замечательно живут американские фермеры (всегда высокие урожаи, никто не разоряется и прочие благоглупости).
Мелкое фермерство - это тяжелый и часто неблагодарный труд. Проблемы с кредитами. Колебания цен (это вам не айфоны продавать).
Так что я - за агрохолдинги. Можете кидать тапки.

я за польський варіант ринку землі,
ви за аргентинський.
тобто вас вшлаштовує щоб в нас було як у Латинський Америці: Венусуалі чи Аргентині,
а мене влаштовує, як у Європі.

п.с.
дотації у нас агрохолдингам нармальні, не переживайте,
а фермерам кукиш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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