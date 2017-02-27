Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:58

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з..................11.10.2019................15.10.2019

дата розрахунку..................10.10.2019................11.10.2019

Долар США..........................2453,0569.................2453,8038

После полудня доллар прибавил 4.5 копейки. Итоговый курс оказался на три четверти копейки выше вчерашнего.

Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия сразу же начали это падение отыгрывать. К 11-20 это удалось, достигли уровня на полкопейки выше закрытия и остановились передохнуть до полудня. Активные торги начались очень рано, как это нередко случается по пятницам. Даже закрадывается подозрение, что НБУ мог появиться с выкупом до 10. Об этом мы узнаем во вторник.

После 12 произошел новый, достаточно быстрый, подскок курса на 10 копеек, после чего начался период обеденной стабильности, который продлился 1.5 часа. После 14 сделали шажок вниз, пару шагов вверх, но наличие хоть сколь-нибудь значимых оборотов в это время в пятницу вызывает сомнение.



Этот день в истории:

2017 - 2653.33 (-200)

2018 - 2798.45 (-345)



2016 - 2585.17

2015 - 2149.62