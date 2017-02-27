Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з..................11.10.2019................15.10.2019 дата розрахунку..................10.10.2019................11.10.2019 Долар США..........................2453,0569.................2453,8038 После полудня доллар прибавил 4.5 копейки. Итоговый курс оказался на три четверти копейки выше вчерашнего. Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия сразу же начали это падение отыгрывать. К 11-20 это удалось, достигли уровня на полкопейки выше закрытия и остановились передохнуть до полудня. Активные торги начались очень рано, как это нередко случается по пятницам. Даже закрадывается подозрение, что НБУ мог появиться с выкупом до 10. Об этом мы узнаем во вторник. После 12 произошел новый, достаточно быстрый, подскок курса на 10 копеек, после чего начался период обеденной стабильности, который продлился 1.5 часа. После 14 сделали шажок вниз, пару шагов вверх, но наличие хоть сколь-нибудь значимых оборотов в это время в пятницу вызывает сомнение.
Этот день в истории: 2017 - 2653.33 (-200) 2018 - 2798.45 (-345)
vitaliian написав:Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України 18 ч. · Ми — Уряд майбутнього, якого обрав український народ. І ми точно готові нести цю відповідальність.
В Програмі дій Уряд запропонував українському суспільству такий контракт: всі наші доходи ми будемо ділити 70 на 30. 70% доходів — на користь майбутнього — інфраструктуру, енергозбереження та людський капітал. 30% на «побутові» витрати держави. https://www.facebook.com/PMHoncharuk/po ... 8181315435
про долги ни слова
та це взагалі сплошна болтовня, - це а-ля наміри! де бюджет? де цифри? про яке майбутнє можна говорити в країні пенсіонерів? стабільності в повсякденні - не має, стратегії розвитку країни - не має, плану уряду - не має, а вони про майбутнє говорять.
flyman написав: приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.
Есть европейский опыт фермерского землепользования.
Замечательный пример, особенно если учитывать суммы дотаций от ЕС Тут любят спрашивать: "вы из окопа пишете?" а я спрошу: "вы из фермы пишете?" Это перестроечные "Огонек" и "Новый мир" любили писать, как замечательно живут американские фермеры (всегда высокие урожаи, никто не разоряется и прочие благоглупости). Мелкое фермерство - это тяжелый и часто неблагодарный труд. Проблемы с кредитами. Колебания цен (это вам не айфоны продавать). Так что я - за агрохолдинги. Можете кидать тапки.
я за польський варіант ринку землі, ви за аргентинський. тобто вас вшлаштовує щоб в нас було як у Латинський Америці: Венусуалі чи Аргентині, а мене влаштовує, як у Європі.
п.с. дотації у нас агрохолдингам нармальні, не переживайте, а фермерам кукиш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:ЛАД Дибинский военный сбор предлагает отменить.
Долой крілячий податок!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:... то що, трошечки доверху, щоб налякати на вихідних неляканих? - а з понеділка-вівторка знову підемо в ........
...... в 23,5
... ну це, під ялиночку - не раніше!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Realist написав:Я все це пройшов коли мав змогу здати весь долар по 32, але не зробив цього (здав трішки і відкупив по 29). Потім довго рахував скільки я недозаробив, та врешті дійшов до того про що тут пишу. Зараз не переживаю за жодні коливання.
Помнится когда-то были мысли вложить 5 штук в биток когда он около 500 был. Но мне все дорого казалось. ( Когда он по 20 стал настроение это не прибавило. ) Но это все эмоции. Что положительные что отрицательные. Они просто наполняют нашу жизнь. Не более того.
я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?