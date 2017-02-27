По данным НБУ за эту неделю было куплено 134.5 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 60 млн.
- по единому курсу (открыто) - 74.5 млн.
Это соответствует тому, что мы уже видели в анализе ликвидности. Сегодня НБУ интервенций не проводил.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:50
Интервенции за неделю
По данным НБУ за эту неделю было куплено 134.5 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 60 млн.
- по единому курсу (открыто) - 74.5 млн.
Это соответствует тому, что мы уже видели в анализе ликвидности. Сегодня НБУ интервенций не проводил.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
новий зашквар.
цікаво, як то в"яжеться із пенсійним стажем
https://news.finance.ua/ru/news/-/457948/v-ukraine-planiruyut-osvobodit-ot-nalogooblozheniya-zarplatu-molodezhi-do-27-let
В Украине предлагают отменить ЕСВ и установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.
Проект Закона №2250 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, остановки оттока украинских специалистов за границу)” был опубликован на сайте Верховной Рады 9 октября 2019 года.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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