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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2450245124522453

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:50

Интервенции за неделю

По данным НБУ за эту неделю было куплено 134.5 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 60 млн.
- по единому курсу (открыто) - 74.5 млн.

Это соответствует тому, что мы уже видели в анализе ликвидности. Сегодня НБУ интервенций не проводил.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

новий зашквар.
цікаво, як то в"яжеться із пенсійним стажем
https://news.finance.ua/ru/news/-/457948/v-ukraine-planiruyut-osvobodit-ot-nalogooblozheniya-zarplatu-molodezhi-do-27-let

В Украине предлагают отменить ЕСВ и установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.

Проект Закона №2250 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, остановки оттока украинских специалистов за границу)” был опубликован на сайте Верховной Рады 9 октября 2019 года.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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