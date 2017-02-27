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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2450245124522453

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:50

Интервенции за неделю

По данным НБУ за эту неделю было куплено 134.5 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 60 млн.
- по единому курсу (открыто) - 74.5 млн.

Это соответствует тому, что мы уже видели в анализе ликвидности. Сегодня НБУ интервенций не проводил.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

новий зашквар.
цікаво, як то в"яжеться із пенсійним стажем
https://news.finance.ua/ru/news/-/457948/v-ukraine-planiruyut-osvobodit-ot-nalogooblozheniya-zarplatu-molodezhi-do-27-let

В Украине предлагают отменить ЕСВ и установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.

Проект Закона №2250 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, остановки оттока украинских специалистов за границу)” был опубликован на сайте Верховной Рады 9 октября 2019 года.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:27

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Amat написав:
  kmm3 написав:Amat
Щось Ви надто розхвилювались :)
Мисліть ширше і побачите взаємозв'язки між курсом національної валюти, злочинною діяльністю і бездіяльністю попередньої влади, верховенством права, здоров'ям економіки, розхитуванням поточної політичної ситуації.
Антигонтарєва? Низько берете, вона тільки виконавець

Ну тогда и вы мыслите шире.
Революция невозможна без поддержки ФПГ (денег) твоей страны и армии.
Часто спрашивают почему обвалили курс гривны. Да очень просто, практически все олигархи нашей страны (которые ей по факту управляли) были закредитованы в валюте у наших "западных партнеров". В результате обвала гривны все они ушли в минус. В существенный минус. И если бы кредиторы потребовали назад бабло - обанкротились..
В итоге со всеми ими договорились и в стране появилась вертикаль власти и начались реформы.
Все, кроме ИВК. Так как он черпал свое бабло внутри страны.
Так что да, и Гонтарева и даже Порошенко все они просто исполнители. Исполнители западной воли. Цель которой - расширение рынков сбыта и потребления. Но в приложении к Украине их цели были нам на руку. Так как начались реформы цели которых обеспечить условия для заливки сюда капитала. А это невозможно без верховенства права, неприкосновенности частной собственности и здоровой экономики.
Все начатые и не начатые реформы последних лет направлены только на это...
Так что МВФ поддержал прихватизацию Привата ровно с одной целью - что бы ИВК не сильно бузил и права качал. Его для этого даже в Европе и США припугнули - открыв на него пару уголовных дел... Потому собственно он и начал проект ЗЕ. Потому как если ты не въездной в ЕС и США то, по сути, тебе хана. А если ты контролируешь власть в регионе, который интересен инвесторам, то можно поторговаться. Что собственно сейчас и происходит... А тема Привата сейчас не более чем одна из разменных карт. И то, только потому, что сильно распиарена. Там и без нее хватает.
Так что с одной стороны я искренне восхищаюсь ИВК в том, как он смог выкрутиться из уже практически полной жо..., а с другой стороны считаю, что прихватизация Привата была абсолютно правильным решением, если судить об этом с точки зрения интересов ГОСУДАРСТВА Украина, так как обеспечила стабильность банковской системы и дала однозначный намек всем остальным "сомневающимся", что воля тех, кто стоит за "керманычами" железна. За что они собственно сейчас и должны ответить, что бы не упасть в грязь лицом... ИВК выкрутился, интересно как теперь они выкрутятся. :D

Так УЖЕ наметилось решение, осталось подождать ... :evil:
Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:10

Впереди планеты всей ...

...у 2020-му ВВП країни має збільшитися на 5%, а у 2021-2024-му зростатиме на 7% щороку, йдеться у Програмі уряду.
У липні НБУ почали публікувати прогноз ключової ставки, згідно з яким у найближчі роки вона знизиться до 8-9%. Але таке можливо лише за умови досягнення темпів інфляції на рівні 5%.
Про це та інші цікаві речі:
https://ua.news/ua/perspektyvy-ukraynsk ... -rost-vvp/

Для порівняння: середня в світі інфляція = 4%, середнє екон.зростання =3,6-3,8% (4,6-4,8% у країнах, що розвиваються)
Зниження облікової ставки до 9% є неможливим через ОВДП по 15%. Тоді банки будуть брати рефінанс по 9% і уходити в ОВДП. З іншого боку, якщо ставка зменшиться, то не будуть заходити нерезиденти.
Зростання нашої економіки дуже залежить від цін на сировину, яку ми експортуємо. Якщо ціни підуть вгору, то да, можемо зрости і на 5%.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27

  Starikan написав:
  Libo написав:
  flyman написав: приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.
Есть европейский опыт фермерского землепользования.

Замечательный пример, особенно если учитывать суммы дотаций от ЕС :mrgreen:
Тут любят спрашивать: "вы из окопа пишете?" а я спрошу: "вы из фермы пишете?"
Это перестроечные "Огонек" и "Новый мир" любили писать, как замечательно живут американские фермеры (всегда высокие урожаи, никто не разоряется и прочие благоглупости).
Мелкое фермерство - это тяжелый и часто неблагодарный труд. Проблемы с кредитами. Колебания цен (это вам не айфоны продавать).
Так что я - за агрохолдинги. Можете кидать тапки.


Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу.
Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".
Во-вторых, мы уже попробовали питаться продуктами, произведенными на ваших агрохолдингах, латифундиях и прочих скотобазах. Нам невкусно. И кроме того, от них у нас мальчиков от этих продуктов растут сиськи и начинается менструация. Хотим доманшней кровяночки с картошечкой, а на закуску помидорчики и огурчики из бочечки. А с утра стоянку натюрлих кисляка, чтоб не сушило ...

Вывод. Украинцы должны питаться натуральными экологически чистыми продуктами, произведенными украинскими фермерами. Агрохолдинги тоже возможны, но их деятельность должна быть ориентирована строго на экспорт. Они там все равно хирургически пол меняют. Им понравится, что можно без хирургии ... Поел годик от агрохолдингов и х. на лбу вырос.


:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:40

  fler написав:Зниження облікової ставки до 9% є неможливим через ОВДП по 15%. Тоді банки будуть брати рефінанс по 9% і уходити в ОВДП. З іншого боку, якщо ставка зменшиться, то не будуть заходити нерезиденти.


Нам потрібно поступово позбутися нерезидентів. У нас достатньо власного ресурсу аби позичати уряду. І 9% річних за 4%-5% інфляції це є супер!
В Америці у мене зараз 1,5% річних, а мальована інфляція 2%. Реальна набагато вища. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:42

  Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно.
Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков.

Таким способом уничтожили не один десятков банков, в том числе довольно крупный "Дельта-банк", и что-то не видно, чтобы Гонтареву носили на руках. Хотя в случае с "Дельтой" совершенно очевидна вина менеджмента банка, всё равно крайне осталась Гонтарева с нацбанком и временной администрацией, это, мол, они допустили и участвовали.
Ну не доверяет народ власти, что поделать. Два противоположных действия, и одинаковый результат: в одном случае банк умыкнули у владельцев, и вытащили из небытия - теперь виноваты. В другом случае - не умыкнули, и дали разворовать, и тоже виноваты.
Остаётся ещё два варианта поведения. Первый - умыкнуть банк до того, как его разворуют, чтобы с вкладчиками расплачиваться деньгами банка, а не государства. Подозреваю, что опять будут виноваты - забрали нормальный и стабильный банк. Ну и последний - дать банку рухнуть, но неплатежеспособным его не признавать. Так, хотя бы, будет понятно, что виноват владелец в первую очередь, и только во вторую - нацбанк и правительство. А потом, когда все достаточно помыкаются, принять специальный закон, вместо национализации, о выплате гарантированной части вклада государственными двадцатилетними облигациями.
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