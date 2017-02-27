Amat написав:

kmm3 написав: Amat

Щось Ви надто розхвилювались

Мисліть ширше і побачите взаємозв'язки між курсом національної валюти, злочинною діяльністю і бездіяльністю попередньої влади, верховенством права, здоров'ям економіки, розхитуванням поточної політичної ситуації.

Антигонтарєва? Низько берете, вона тільки виконавець Щось Ви надто розхвилювалисьМисліть ширше і побачите взаємозв'язки між курсом національної валюти, злочинною діяльністю і бездіяльністю попередньої влади, верховенством права, здоров'ям економіки, розхитуванням поточної політичної ситуації.Антигонтарєва? Низько берете, вона тільки виконавець

Ну тогда и вы мыслите шире.Революция невозможна без поддержки ФПГ (денег) твоей страны и армии.Часто спрашивают почему обвалили курс гривны. Да очень просто, практически все олигархи нашей страны (которые ей по факту управляли) были закредитованы в валюте у наших "западных партнеров". В результате обвала гривны все они ушли в минус. В существенный минус. И если бы кредиторы потребовали назад бабло - обанкротились..В итоге со всеми ими договорились и в стране появилась вертикаль власти и начались реформы.Все, кроме ИВК. Так как он черпал свое бабло внутри страны.Так что да, и Гонтарева и даже Порошенко все они просто исполнители. Исполнители западной воли. Цель которой - расширение рынков сбыта и потребления. Но в приложении к Украине их цели были нам на руку. Так как начались реформы цели которых обеспечить условия для заливки сюда капитала. А это невозможно без верховенства права, неприкосновенности частной собственности и здоровой экономики.Все начатые и не начатые реформы последних лет направлены только на это...Так что МВФ поддержал прихватизацию Привата ровно с одной целью - что бы ИВК не сильно бузил и права качал. Его для этого даже в Европе и США припугнули - открыв на него пару уголовных дел... Потому собственно он и начал проект ЗЕ. Потому как если ты не въездной в ЕС и США то, по сути, тебе хана. А если ты контролируешь власть в регионе, который интересен инвесторам, то можно поторговаться. Что собственно сейчас и происходит... А тема Привата сейчас не более чем одна из разменных карт. И то, только потому, что сильно распиарена. Там и без нее хватает.Так что с одной стороны я искренне восхищаюсь ИВК в том, как он смог выкрутиться из уже практически полной жо..., а с другой стороны считаю, что прихватизация Привата была абсолютно правильным решением, если судить об этом с точки зрения интересов ГОСУДАРСТВА Украина, так как обеспечила стабильность банковской системы и дала однозначный намек всем остальным "сомневающимся", что воля тех, кто стоит за "керманычами" железна. За что они собственно сейчас и должны ответить, что бы не упасть в грязь лицом... ИВК выкрутился, интересно как теперь они выкрутятся.