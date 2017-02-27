По данным НБУ за эту неделю было куплено 134.5 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 60 млн.
- по единому курсу (открыто) - 74.5 млн.
Это соответствует тому, что мы уже видели в анализе ликвидности. Сегодня НБУ интервенций не проводил.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:50
Интервенции за неделю
По данным НБУ за эту неделю было куплено 134.5 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 60 млн.
- по единому курсу (открыто) - 74.5 млн.
Это соответствует тому, что мы уже видели в анализе ликвидности. Сегодня НБУ интервенций не проводил.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
новий зашквар.
цікаво, як то в"яжеться із пенсійним стажем
https://news.finance.ua/ru/news/-/457948/v-ukraine-planiruyut-osvobodit-ot-nalogooblozheniya-zarplatu-molodezhi-do-27-let
В Украине предлагают отменить ЕСВ и установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.
Проект Закона №2250 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, остановки оттока украинских специалистов за границу)” был опубликован на сайте Верховной Рады 9 октября 2019 года.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:27
Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...
Так УЖЕ наметилось решение, осталось подождать ...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:10
Впереди планеты всей ...
...у 2020-му ВВП країни має збільшитися на 5%, а у 2021-2024-му зростатиме на 7% щороку, йдеться у Програмі уряду.
У липні НБУ почали публікувати прогноз ключової ставки, згідно з яким у найближчі роки вона знизиться до 8-9%. Але таке можливо лише за умови досягнення темпів інфляції на рівні 5%.
Про це та інші цікаві речі:
Для порівняння: середня в світі інфляція = 4%, середнє екон.зростання =3,6-3,8% (4,6-4,8% у країнах, що розвиваються)
Зниження облікової ставки до 9% є неможливим через ОВДП по 15%. Тоді банки будуть брати рефінанс по 9% і уходити в ОВДП. З іншого боку, якщо ставка зменшиться, то не будуть заходити нерезиденти.
Зростання нашої економіки дуже залежить від цін на сировину, яку ми експортуємо. Якщо ціни підуть вгору, то да, можемо зрости і на 5%.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27
Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу.
Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".
Во-вторых, мы уже попробовали питаться продуктами, произведенными на ваших агрохолдингах, латифундиях и прочих скотобазах. Нам невкусно. И кроме того, от них у нас мальчиков от этих продуктов растут сиськи и начинается менструация. Хотим доманшней кровяночки с картошечкой, а на закуску помидорчики и огурчики из бочечки. А с утра стоянку натюрлих кисляка, чтоб не сушило ...
Вывод. Украинцы должны питаться натуральными экологически чистыми продуктами, произведенными украинскими фермерами. Агрохолдинги тоже возможны, но их деятельность должна быть ориентирована строго на экспорт. Они там все равно хирургически пол меняют. Им понравится, что можно без хирургии ... Поел годик от агрохолдингов и х. на лбу вырос.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:40
Нам потрібно поступово позбутися нерезидентів. У нас достатньо власного ресурсу аби позичати уряду. І 9% річних за 4%-5% інфляції це є супер!
В Америці у мене зараз 1,5% річних, а мальована інфляція 2%. Реальна набагато вища.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:42
Таким способом уничтожили не один десятков банков, в том числе довольно крупный "Дельта-банк", и что-то не видно, чтобы Гонтареву носили на руках. Хотя в случае с "Дельтой" совершенно очевидна вина менеджмента банка, всё равно крайне осталась Гонтарева с нацбанком и временной администрацией, это, мол, они допустили и участвовали.
Ну не доверяет народ власти, что поделать. Два противоположных действия, и одинаковый результат: в одном случае банк умыкнули у владельцев, и вытащили из небытия - теперь виноваты. В другом случае - не умыкнули, и дали разворовать, и тоже виноваты.
Остаётся ещё два варианта поведения. Первый - умыкнуть банк до того, как его разворуют, чтобы с вкладчиками расплачиваться деньгами банка, а не государства. Подозреваю, что опять будут виноваты - забрали нормальный и стабильный банк. Ну и последний - дать банку рухнуть, но неплатежеспособным его не признавать. Так, хотя бы, будет понятно, что виноват владелец в первую очередь, и только во вторую - нацбанк и правительство. А потом, когда все достаточно помыкаются, принять специальный закон, вместо национализации, о выплате гарантированной части вклада государственными двадцатилетними облигациями.
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