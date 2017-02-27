В Украине предлагают отменить ЕСВ и установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.
Проект Закона №2250 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, остановки оттока украинских специалистов за границу)” был опубликован на сайте Верховной Рады 9 октября 2019 года.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
kmm3 написав:Amat Щось Ви надто розхвилювались Мисліть ширше і побачите взаємозв'язки між курсом національної валюти, злочинною діяльністю і бездіяльністю попередньої влади, верховенством права, здоров'ям економіки, розхитуванням поточної політичної ситуації. Антигонтарєва? Низько берете, вона тільки виконавець
Ну тогда и вы мыслите шире. Революция невозможна без поддержки ФПГ (денег) твоей страны и армии. Часто спрашивают почему обвалили курс гривны. Да очень просто, практически все олигархи нашей страны (которые ей по факту управляли) были закредитованы в валюте у наших "западных партнеров". В результате обвала гривны все они ушли в минус. В существенный минус. И если бы кредиторы потребовали назад бабло - обанкротились.. В итоге со всеми ими договорились и в стране появилась вертикаль власти и начались реформы. Все, кроме ИВК. Так как он черпал свое бабло внутри страны. Так что да, и Гонтарева и даже Порошенко все они просто исполнители. Исполнители западной воли. Цель которой - расширение рынков сбыта и потребления. Но в приложении к Украине их цели были нам на руку. Так как начались реформы цели которых обеспечить условия для заливки сюда капитала. А это невозможно без верховенства права, неприкосновенности частной собственности и здоровой экономики. Все начатые и не начатые реформы последних лет направлены только на это... Так что МВФ поддержал прихватизацию Привата ровно с одной целью - что бы ИВК не сильно бузил и права качал. Его для этого даже в Европе и США припугнули - открыв на него пару уголовных дел... Потому собственно он и начал проект ЗЕ. Потому как если ты не въездной в ЕС и США то, по сути, тебе хана. А если ты контролируешь власть в регионе, который интересен инвесторам, то можно поторговаться. Что собственно сейчас и происходит... А тема Привата сейчас не более чем одна из разменных карт. И то, только потому, что сильно распиарена. Там и без нее хватает. Так что с одной стороны я искренне восхищаюсь ИВК в том, как он смог выкрутиться из уже практически полной жо..., а с другой стороны считаю, что прихватизация Привата была абсолютно правильным решением, если судить об этом с точки зрения интересов ГОСУДАРСТВА Украина, так как обеспечила стабильность банковской системы и дала однозначный намек всем остальным "сомневающимся", что воля тех, кто стоит за "керманычами" железна. За что они собственно сейчас и должны ответить, что бы не упасть в грязь лицом... ИВК выкрутился, интересно как теперь они выкрутятся.
Так УЖЕ наметилось решение, осталось подождать ...
Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
...у 2020-му ВВП країни має збільшитися на 5%, а у 2021-2024-му зростатиме на 7% щороку, йдеться у Програмі уряду. У липні НБУ почали публікувати прогноз ключової ставки, згідно з яким у найближчі роки вона знизиться до 8-9%. Але таке можливо лише за умови досягнення темпів інфляції на рівні 5%. Про це та інші цікаві речі: https://ua.news/ua/perspektyvy-ukraynsk ... -rost-vvp/
Для порівняння: середня в світі інфляція = 4%, середнє екон.зростання =3,6-3,8% (4,6-4,8% у країнах, що розвиваються) Зниження облікової ставки до 9% є неможливим через ОВДП по 15%. Тоді банки будуть брати рефінанс по 9% і уходити в ОВДП. З іншого боку, якщо ставка зменшиться, то не будуть заходити нерезиденти. Зростання нашої економіки дуже залежить від цін на сировину, яку ми експортуємо. Якщо ціни підуть вгору, то да, можемо зрости і на 5%.
flyman написав: приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.
Есть европейский опыт фермерского землепользования.
Замечательный пример, особенно если учитывать суммы дотаций от ЕС Тут любят спрашивать: "вы из окопа пишете?" а я спрошу: "вы из фермы пишете?" Это перестроечные "Огонек" и "Новый мир" любили писать, как замечательно живут американские фермеры (всегда высокие урожаи, никто не разоряется и прочие благоглупости). Мелкое фермерство - это тяжелый и часто неблагодарный труд. Проблемы с кредитами. Колебания цен (это вам не айфоны продавать). Так что я - за агрохолдинги. Можете кидать тапки.
Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу. Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!". Во-вторых, мы уже попробовали питаться продуктами, произведенными на ваших агрохолдингах, латифундиях и прочих скотобазах. Нам невкусно. И кроме того, от них у нас мальчиков от этих продуктов растут сиськи и начинается менструация. Хотим доманшней кровяночки с картошечкой, а на закуску помидорчики и огурчики из бочечки. А с утра стоянку натюрлих кисляка, чтоб не сушило ...
Вывод. Украинцы должны питаться натуральными экологически чистыми продуктами, произведенными украинскими фермерами. Агрохолдинги тоже возможны, но их деятельность должна быть ориентирована строго на экспорт. Они там все равно хирургически пол меняют. Им понравится, что можно без хирургии ... Поел годик от агрохолдингов и х. на лбу вырос.
fler написав:Зниження облікової ставки до 9% є неможливим через ОВДП по 15%. Тоді банки будуть брати рефінанс по 9% і уходити в ОВДП. З іншого боку, якщо ставка зменшиться, то не будуть заходити нерезиденти.
Нам потрібно поступово позбутися нерезидентів. У нас достатньо власного ресурсу аби позичати уряду. І 9% річних за 4%-5% інфляції це є супер! В Америці у мене зараз 1,5% річних, а мальована інфляція 2%. Реальна набагато вища.
Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков.
Таким способом уничтожили не один десятков банков, в том числе довольно крупный "Дельта-банк", и что-то не видно, чтобы Гонтареву носили на руках. Хотя в случае с "Дельтой" совершенно очевидна вина менеджмента банка, всё равно крайне осталась Гонтарева с нацбанком и временной администрацией, это, мол, они допустили и участвовали. Ну не доверяет народ власти, что поделать. Два противоположных действия, и одинаковый результат: в одном случае банк умыкнули у владельцев, и вытащили из небытия - теперь виноваты. В другом случае - не умыкнули, и дали разворовать, и тоже виноваты. Остаётся ещё два варианта поведения. Первый - умыкнуть банк до того, как его разворуют, чтобы с вкладчиками расплачиваться деньгами банка, а не государства. Подозреваю, что опять будут виноваты - забрали нормальный и стабильный банк. Ну и последний - дать банку рухнуть, но неплатежеспособным его не признавать. Так, хотя бы, будет понятно, что виноват владелец в первую очередь, и только во вторую - нацбанк и правительство. А потом, когда все достаточно помыкаются, принять специальный закон, вместо национализации, о выплате гарантированной части вклада государственными двадцатилетними облигациями.
M-Audio написав:Остаётся ещё два варианта поведения. Первый - умыкнуть банк до того, как его разворуют, чтобы с вкладчиками расплачиваться деньгами банка, а не государства. Подозреваю, что опять будут виноваты - забрали нормальный и стабильный банк. Ну и последний - дать банку рухнуть, но неплатежеспособным его не признавать. Так, хотя бы, будет понятно, что виноват владелец в первую очередь, и только во вторую - нацбанк и правительство. А потом, когда все достаточно помыкаются, принять специальный закон, вместо национализации, о выплате гарантированной части вклада государственными двадцатилетними облигациями.
Подожди, у НБУ ведь функция банковского надзора. Куда вы смотрите? Вас обманывают? Зачем тогда таких глупых держать? Ааааааааа, вы в доле! Ну тогда надо под суд, ребята. По аналогии с тюрьмой. Надзиратель должен следить за соблюдением зеком правил. А он вместо этого траву ему с воли заносит, вместе с ним курит в камере и домой вознаграждение за это несет. Весело живет. Что делают с такими надзирателями? А что делают с подобными надзирателями из НБУ? Кстати, Рожкова всё еще рулит? Тогда готовьтесь. Но сало лучше перепрятать.
Libo написав:Нам потрібно поступово позбутися нерезидентів. У нас достатньо власного ресурсу аби позичати уряду. І 9% річних за 4%-5% інфляції це є супер!
Так ми і позичаємо уряду, Мінфін кредитуємо (дефіцит бюджету) і все. Економіка не кредитується, як їй зростати на 5-7%? Кредити для бізнеса зараз під 20%, тобто немає. Бізнес виходить за кордони України, тому що там краще умови по ставкам %, по податкам тощо. (Тут лишають філії та дочки). Кредити фіз.особам - так, зростає споживче кредитування і трохи автокредит. Іпотечного немає, зменшується поступово заборгованість по валютній іпотеці, яка видавалася колись.
Libo написав: Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу. Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!". Во-вторых, мы уже попробовали питаться продуктами, произведенными на ваших агрохолдингах, латифундиях и прочих скотобазах. Нам невкусно. И кроме того, от них у нас мальчиков от этих продуктов растут сиськи и начинается менструация. Хотим доманшней кровяночки с картошечкой, а на закуску помидорчики и огурчики из бочечки. А с утра стоянку натюрлих кисляка, чтоб не сушило ...
Вывод. Украинцы должны питаться натуральными экологически чистыми продуктами, произведенными украинскими фермерами. Агрохолдинги тоже возможны, но их деятельность должна быть ориентирована строго на экспорт. Они там все равно хирургически пол меняют. Им понравится, что можно без хирургии ... Поел годик от агрохолдингов и х. на лбу вырос.
Туточки я с вами солидарен , но тем не мене дотации льются МХП а это на сегодня самый крупный производитель мальчиков с сиськами и менструацией.