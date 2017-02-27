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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2452245324542455>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:07

  fler написав:
  Libo написав:Нам потрібно поступово позбутися нерезидентів. У нас достатньо власного ресурсу аби позичати уряду. І 9% річних за 4%-5% інфляції це є супер!


Так ми і позичаємо уряду, Мінфін кредитуємо (дефіцит бюджету) і все. Економіка не кредитується, як їй зростати на 5-7%? Кредити для бізнеса зараз під 20%, тобто немає. Бізнес виходить за кордони України, тому що там краще умови по ставкам %, по податкам тощо. (Тут лишають філії та дочки). Кредити фіз.особам - так, зростає споживче кредитування і трохи автокредит. Іпотечного немає, зменшується поступово заборгованість по валютній іпотеці, яка видавалася колись.


Тому у Зеленого цілком розумні пропозиції.
Облікову ставку під 9%.
ОВДП 10%. Іпотека під 12%. Кредити бізнесу під 13%.
І це лише як перший крок.
На другому етапі наступне радикальне зниження. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:27

Libo
Програма уряду мені чомусь нагадує вислів "Курс, стій! Раз-два!". Показникам не накажеш, на жаль.
На цей час в нашій економіці відбувається поглиблення зовнішньозалежної ситуації. Працюють моделі попиту. Щоб перейти до економіки пропозиції, потрібно влити фінансові ресурси та хоча б рік часу на переорієнтацію показників. Доведено, що для досягнення додаткового 1% економічного зростання необхідно додати 3% капіталовкладень, тобто для додаткових 5-7% зростання необхідно 15-17% приросту капіталовкладень.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:34

  Libo написав:Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу.
Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".


Какие крестьяне последние 80 лет? Одни колхозники и совхозники. С моралью и этикой было неважно уже тогда когда активисты из одного села ходили искать хлеб в соседнее, а в их селе шуровал пришедший от соседа.
Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались.
Сейчас ситуация не лучше и фермерам часто просто некого найти в ближайшей округе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:41

  shapo написав:
  Libo написав:Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу.
Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".


Какие крестьяне последние 80 лет? Одни колхозники и совхозники. С моралью и этикой было неважно уже тогда когда активисты из одного села ходили искать хлеб в соседнее, а в их селе шуровал пришедший от соседа.
Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались.
Сейчас ситуация не лучше и фермерам часто просто некого найти в ближайшей округе.

ти село хіба що по картінкам знаєш. і ти там не пахав і не жив
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:46

  shapo написав:
  Libo написав:Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу.
Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".


Какие крестьяне последние 80 лет? Одни колхозники и совхозники. С моралью и этикой было неважно уже тогда когда активисты из одного села ходили искать хлеб в соседнее, а в их селе шуровал пришедший от соседа.
Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались.
Сейчас ситуация не лучше и фермерам часто просто некого найти в ближайшей округе.

Не ну так а вы в округе или где ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:49

  shapo написав:
  Libo написав:Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу.
Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".


Какие крестьяне последние 80 лет? Одни колхозники и совхозники. С моралью и этикой было неважно уже тогда когда активисты из одного села ходили искать хлеб в соседнее, а в их селе шуровал пришедший от соседа.
Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались.
Сейчас ситуация не лучше и фермерам часто просто некого найти в ближайшей округе.


Ты описал планы из ваших Протоколов сионских мудрецов. Мы не дали им сбыться. На самом деле ситуация налаживается. В каждом селе имеется ядро фермеров, трудяг и куркулей. С новыми тракторами, комбайнами, техникой. Земля уже эффективно обрабатывается. На очереди переработка и производство готовых фермерских продуктов.
У меня в районе сын начальника РОВД, перед которым были открыты все дороги, пошел в фермеры. Фанат. Трудяга. Патриот. Националист. С моралью все нормально. По уровню жизни - средний класс в Киеве. Большой дом. Всё есть. Природа. Нах ему прозябание в ваших однушках и хрущах в Киеве? :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:52

  Libo написав:Ты описал планы из ваших Протоколов сионских мудрецов. Мы не дали им сбыться. На самом деле ситуация налаживается. В каждом селе имеется ядро фермеров, трудяг и куркулей. С новыми тракторами, комбайнами, техникой. Земля уже эффективно обрабатывается. На очереди переработка и производство готовых фермерских продуктов.


Насмешил, убогий антисемит.
У меня дом в селе в 50 км от Киева по дороге на Кагарлык, так что это "возрождающееся" село я вижу каждые выходные не говоря о том, что знакомые от Кироворадской до Черкасской и Днепропетровской области пытаются заниматься фермерством
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:53

  Vadim V написав:Не ну так а вы в округе или где ?


Я в Печерском районе г.Киева,но в выходные езжу в село в 50 км от Киева
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:54

  flyman написав:ти село хіба що по картінкам знаєш. і ти там не пахав і не жив


А ты только от сохи оторвался и по клавишам стучишь?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:54

  yama написав:я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного :cry: и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ... :oops:


Ну здравстуй, коллега :D А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :oops:
zРадио
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