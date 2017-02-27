Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:34

Libo написав: Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу.

Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".

Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу.Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".

Какие крестьяне последние 80 лет? Одни колхозники и совхозники. С моралью и этикой было неважно уже тогда когда активисты из одного села ходили искать хлеб в соседнее, а в их селе шуровал пришедший от соседа.Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались.Сейчас ситуация не лучше и фермерам часто просто некого найти в ближайшей округе.