Libo написав:Нам потрібно поступово позбутися нерезидентів. У нас достатньо власного ресурсу аби позичати уряду. І 9% річних за 4%-5% інфляції це є супер!
Так ми і позичаємо уряду, Мінфін кредитуємо (дефіцит бюджету) і все. Економіка не кредитується, як їй зростати на 5-7%? Кредити для бізнеса зараз під 20%, тобто немає. Бізнес виходить за кордони України, тому що там краще умови по ставкам %, по податкам тощо. (Тут лишають філії та дочки). Кредити фіз.особам - так, зростає споживче кредитування і трохи автокредит. Іпотечного немає, зменшується поступово заборгованість по валютній іпотеці, яка видавалася колись.
Тому у Зеленого цілком розумні пропозиції. Облікову ставку під 9%. ОВДП 10%. Іпотека під 12%. Кредити бізнесу під 13%. І це лише як перший крок. На другому етапі наступне радикальне зниження.
Libo Програма уряду мені чомусь нагадує вислів "Курс, стій! Раз-два!". Показникам не накажеш, на жаль. На цей час в нашій економіці відбувається поглиблення зовнішньозалежної ситуації. Працюють моделі попиту. Щоб перейти до економіки пропозиції, потрібно влити фінансові ресурси та хоча б рік часу на переорієнтацію показників. Доведено, що для досягнення додаткового 1% економічного зростання необхідно додати 3% капіталовкладень, тобто для додаткових 5-7% зростання необхідно 15-17% приросту капіталовкладень.
Libo написав:Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу. Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".
Какие крестьяне последние 80 лет? Одни колхозники и совхозники. С моралью и этикой было неважно уже тогда когда активисты из одного села ходили искать хлеб в соседнее, а в их селе шуровал пришедший от соседа. Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались. Сейчас ситуация не лучше и фермерам часто просто некого найти в ближайшей округе.
Libo написав:Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу. Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".
Какие крестьяне последние 80 лет? Одни колхозники и совхозники. С моралью и этикой было неважно уже тогда когда активисты из одного села ходили искать хлеб в соседнее, а в их селе шуровал пришедший от соседа. Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались. Сейчас ситуация не лучше и фермерам часто просто некого найти в ближайшей округе.
ти село хіба що по картінкам знаєш. і ти там не пахав і не жив
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Libo написав:Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу. Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".
Какие крестьяне последние 80 лет? Одни колхозники и совхозники. С моралью и этикой было неважно уже тогда когда активисты из одного села ходили искать хлеб в соседнее, а в их селе шуровал пришедший от соседа. Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались. Сейчас ситуация не лучше и фермерам часто просто некого найти в ближайшей округе.
Libo написав:Как крестьянский сын, имею твердую позицию по данному вопросу. Во-первых, украинское национальное самосознание и общественный уклад всегда базировались на принципах, выработанных крестьянским бытом, моралью, культурой и этикой. Если вы, космополиты и асоциальные элементы, уничтожите мелкое фермерство как класс, а вместе с ним и село, то вы разрушите основы государственности, национального самознания, социальной жизни и философии.А какая у нас крестьянская и национальная философия? А такая, которая была сформулирована крестьянами, объединившимися вокруг выразителя их воли Нестора Ивановича Махна: "Свобода або всі йдуть нах!".
Какие крестьяне последние 80 лет? Одни колхозники и совхозники. С моралью и этикой было неважно уже тогда когда активисты из одного села ходили искать хлеб в соседнее, а в их селе шуровал пришедший от соседа. Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались. Сейчас ситуация не лучше и фермерам часто просто некого найти в ближайшей округе.
Ты описал планы из ваших Протоколов сионских мудрецов. Мы не дали им сбыться. На самом деле ситуация налаживается. В каждом селе имеется ядро фермеров, трудяг и куркулей. С новыми тракторами, комбайнами, техникой. Земля уже эффективно обрабатывается. На очереди переработка и производство готовых фермерских продуктов. У меня в районе сын начальника РОВД, перед которым были открыты все дороги, пошел в фермеры. Фанат. Трудяга. Патриот. Националист. С моралью все нормально. По уровню жизни - средний класс в Киеве. Большой дом. Всё есть. Природа. Нах ему прозябание в ваших однушках и хрущах в Киеве?
Libo написав:Ты описал планы из ваших Протоколов сионских мудрецов. Мы не дали им сбыться. На самом деле ситуация налаживается. В каждом селе имеется ядро фермеров, трудяг и куркулей. С новыми тракторами, комбайнами, техникой. Земля уже эффективно обрабатывается. На очереди переработка и производство готовых фермерских продуктов.
Насмешил, убогий антисемит. У меня дом в селе в 50 км от Киева по дороге на Кагарлык, так что это "возрождающееся" село я вижу каждые выходные не говоря о том, что знакомые от Кироворадской до Черкасской и Днепропетровской области пытаются заниматься фермерством
yama написав:я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ...
Ну здравстуй, коллега А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года