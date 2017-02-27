Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:12

Что касается мирного сосуществования двух систем - крупных латифундий и фермерских хозяйств.На Западе найдена форма взаимовыгодного сотрудничества. Крупные агрохолдинги поощряют фермерские хозяйства производить качественную, экологически чистую продукцию, выкупают ее у них и сдают через свою сеть на реализацию. Поэтому вокруг агрохолдингов идет бурное развитие фермерских хозяйств.Вот сейчас в Америке тоже осень, урожай.В популярной экологической сети WholeFoods Market сейчас помидоры: ровненькие, близнецы, явно промышленного выращивания по $2 за фунт и рядом другие необычные -разной спелости, покрученные, нестандартные, как у нас с крестьянской грядки, но уже по $5.Выгодно крестьянину выращивать? Очевидно. Его продукция идет в 2,5 раза дороже, чем латифундистская.Завтра еду прямо на ферму. Есть такая форма. Собираешь сам, что хочешь и на выезде платишь непосредственно фермеру. Так там на ферме такие крестьянские помидоры мне обойдутся в $2 ... С колес ... значит еще на этих $2 крестьянин что-то зарабатывает ...