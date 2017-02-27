Зато вы отчаянно сожалеете, что СССР развалился
А уж прописка, прописка в Киеве
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:56
Зато вы отчаянно сожалеете, что СССР развалился
А уж прописка, прописка в Киеве
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:56
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:59
До речі...
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетних кроків для пожвавлення банківського кредитування як однієї з передумов пришвидшення зростання української економіки.
...ситуація з ПриватБанком є найскладнішою, адже весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам. «Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії», – підкреслив Голова НБУ.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:03
Я вам уже писал, что вам лучше чаще молчать чем говорить.
Никогда я не писал, что село цвело при СССР,но и сейчас ничего не изменилось
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:05
У тебя нет когнитивного диссонанса от того, что ты то поливаешь здесь грязью кацапов за все их грехи от Адама, то гордишься наградами полученными от них?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:10
Здесь форум, все высказывают своё мнение
И не вам указывать, говорить мне тут или нет Не нравится, не читай
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:12
Что касается мирного сосуществования двух систем - крупных латифундий и фермерских хозяйств.
На Западе найдена форма взаимовыгодного сотрудничества. Крупные агрохолдинги поощряют фермерские хозяйства производить качественную, экологически чистую продукцию, выкупают ее у них и сдают через свою сеть на реализацию. Поэтому вокруг агрохолдингов идет бурное развитие фермерских хозяйств.
Вот сейчас в Америке тоже осень, урожай.
В популярной экологической сети WholeFoods Market сейчас помидоры: ровненькие, близнецы, явно промышленного выращивания по $2 за фунт и рядом другие необычные -разной спелости, покрученные, нестандартные, как у нас с крестьянской грядки, но уже по $5.
Выгодно крестьянину выращивать? Очевидно. Его продукция идет в 2,5 раза дороже, чем латифундистская.
Завтра еду прямо на ферму. Есть такая форма. Собираешь сам, что хочешь и на выезде платишь непосредственно фермеру. Так там на ферме такие крестьянские помидоры мне обойдутся в $2 ... С колес ... значит еще на этих $2 крестьянин что-то зарабатывает ...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:15
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