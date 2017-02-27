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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2452245324542455

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:56

  shapo написав: Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались.

Зато вы отчаянно сожалеете, что СССР развалился :)
А уж прописка, прописка в Киеве :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:56

  shapo написав:Насмешил, убогий антисемит.


Однако. :roll:
Я награжден боевыми наградами за интернационализм. :P
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:59

До речі...

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетних кроків для пожвавлення банківського кредитування як однієї з передумов пришвидшення зростання української економіки.
...ситуація з ПриватБанком є найскладнішою, адже весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам. «Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії», – підкреслив Голова НБУ.
https://www.president.gov.ua/news/v-ofi ... UJ-EyOwP38
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:03

  pesikot написав:
  shapo написав: Еще до развала Союза в селе оставались только те, кто не был способен перебраться в город. Большинство просто откровенно спивались.

Зато вы отчаянно сожалеете, что СССР развалился :)
А уж прописка, прописка в Киеве :)


Я вам уже писал, что вам лучше чаще молчать чем говорить.
Никогда я не писал, что село цвело при СССР,но и сейчас ничего не изменилось
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:05

  Libo написав:
  shapo написав:Насмешил, убогий антисемит.


Однако. :roll:
Я награжден боевыми наградами за интернационализм. :P


У тебя нет когнитивного диссонанса от того, что ты то поливаешь здесь грязью кацапов за все их грехи от Адама, то гордишься наградами полученными от них?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:10

  shapo написав:Я вам уже писал, что вам лучше чаще молчать чем говорить.
Никогда я не писал, что село цвело при СССР,но и сейчас ничего не изменилось

Здесь форум, все высказывают своё мнение :)
И не вам указывать, говорить мне тут или нет :) Не нравится, не читай :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:12

Что касается мирного сосуществования двух систем - крупных латифундий и фермерских хозяйств.
На Западе найдена форма взаимовыгодного сотрудничества. Крупные агрохолдинги поощряют фермерские хозяйства производить качественную, экологически чистую продукцию, выкупают ее у них и сдают через свою сеть на реализацию. Поэтому вокруг агрохолдингов идет бурное развитие фермерских хозяйств.
Вот сейчас в Америке тоже осень, урожай.
В популярной экологической сети WholeFoods Market сейчас помидоры: ровненькие, близнецы, явно промышленного выращивания по $2 за фунт и рядом другие необычные -разной спелости, покрученные, нестандартные, как у нас с крестьянской грядки, но уже по $5. :shock:
Выгодно крестьянину выращивать? Очевидно. Его продукция идет в 2,5 раза дороже, чем латифундистская.

Завтра еду прямо на ферму. Есть такая форма. Собираешь сам, что хочешь и на выезде платишь непосредственно фермеру. Так там на ферме такие крестьянские помидоры мне обойдутся в $2 ... С колес ... значит еще на этих $2 крестьянин что-то зарабатывает ... 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:15

  shapo написав:У тебя нет когнитивного диссонанса от того, что ты то поливаешь здесь грязью кацапов за все их грехи от Адама, то гордишься наградами полученными от них?


Медаль интернационалиста мне вручал лично президент Украины Л.Д. Кучма.
Смерть москалям!
:!: :!: :!:
Libo
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