Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:31

Libo написав: M-Audio написав: Остаётся ещё два варианта поведения. Первый - умыкнуть банк до того, как его разворуют, чтобы с вкладчиками расплачиваться деньгами банка, а не государства. Остаётся ещё два варианта поведения. Первый - умыкнуть банк до того, как его разворуют, чтобы с вкладчиками расплачиваться деньгами банка, а не государства.



Подожди, у НБУ ведь функция банковского надзора. Куда вы смотрите? Вас обманывают? Зачем тогда таких глупых держать? Ааааааааа, вы в доле! Ну тогда надо под суд, ребята. Подожди, у НБУ ведь функция банковского надзора. Куда вы смотрите? Вас обманывают? Зачем тогда таких глупых держать? Ааааааааа, вы в доле! Ну тогда надо под суд, ребята.

Ну так вы тут совершенно правы, только это как раз описанный мною выше сценарий. Нацбанк должен ввести временную администрацию и ликвидировать банк ещё до того, как у банка проявятся признаки неплатежеспособности, заметные пересичному обывателю. А теперь представьте, какие возможности при этом появляются у владельцев банка и у противников/недоброжелателей чиновников из нацбанка, которые честно выполнили свою работу. Они же ни в жизнь не отмоются. Отобрали у собственника нормальный стабильно функционирующий банк! Новость месяца на всех телеканалах страны! Жалкие потуги спецов опубликовать цифры и пояснить происходящее неизменно натыкаются на то, что цифры никто не понимает и не смотрит, а генеральная прокуратура открывает уже третье дело.Станет ли кто-нибудь так подставляться? Да никогда. А когда уже "приехали", тогда да, "куда вы смотрели раньше?".Кстати, реальная ошибка Порошенко и Гонтаревой в том, что они не уничтожили Приватбанк после национализации. Вот сейчас очевидно, что это надо было сделать. Плавно, без резких движений, сдуть активы и портфель, сократить отделения, разогнать клиентов невыполнимыми условиями, гораздо худшими, по сравнению с конкурентами, сеть банкоматов и терминалов передать в аренду, а затем и продать.К настоящему моменту уже бы просто не было о чем вести судебные тяжбы, а требования Коломойского о компенсации за национализацию выглядели бы весьма жалко.