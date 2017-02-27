yama написав:я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ...
Ну здравстуй, коллега А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетних кроків для пожвавлення банківського кредитування як однієї з передумов пришвидшення зростання української економіки. ...ситуація з ПриватБанком є найскладнішою, адже весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам. «Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії», – підкреслив Голова НБУ. https://www.president.gov.ua/news/v-ofi ... UJ-EyOwP38
M-Audio написав:Остаётся ещё два варианта поведения. Первый - умыкнуть банк до того, как его разворуют, чтобы с вкладчиками расплачиваться деньгами банка, а не государства.
Подожди, у НБУ ведь функция банковского надзора. Куда вы смотрите? Вас обманывают? Зачем тогда таких глупых держать? Ааааааааа, вы в доле! Ну тогда надо под суд, ребята.
Ну так вы тут совершенно правы, только это как раз описанный мною выше сценарий. Нацбанк должен ввести временную администрацию и ликвидировать банк ещё до того, как у банка проявятся признаки неплатежеспособности, заметные пересичному обывателю. А теперь представьте, какие возможности при этом появляются у владельцев банка и у противников/недоброжелателей чиновников из нацбанка, которые честно выполнили свою работу. Они же ни в жизнь не отмоются. Отобрали у собственника нормальный стабильно функционирующий банк! Новость месяца на всех телеканалах страны! Жалкие потуги спецов опубликовать цифры и пояснить происходящее неизменно натыкаются на то, что цифры никто не понимает и не смотрит, а генеральная прокуратура открывает уже третье дело. Станет ли кто-нибудь так подставляться? Да никогда. А когда уже "приехали", тогда да, "куда вы смотрели раньше?". Кстати, реальная ошибка Порошенко и Гонтаревой в том, что они не уничтожили Приватбанк после национализации. Вот сейчас очевидно, что это надо было сделать. Плавно, без резких движений, сдуть активы и портфель, сократить отделения, разогнать клиентов невыполнимыми условиями, гораздо худшими, по сравнению с конкурентами, сеть банкоматов и терминалов передать в аренду, а затем и продать. К настоящему моменту уже бы просто не было о чем вести судебные тяжбы, а требования Коломойского о компенсации за национализацию выглядели бы весьма жалко.
Libo написав:Нам потрібно поступово позбутися нерезидентів. У нас достатньо власного ресурсу аби позичати уряду. І 9% річних за 4%-5% інфляції це є супер!
Так ми і позичаємо уряду, Мінфін кредитуємо (дефіцит бюджету) і все. Економіка не кредитується, як їй зростати на 5-7%? Кредити для бізнеса зараз під 20%, тобто немає. Бізнес виходить за кордони України, тому що там краще умови по ставкам %, по податкам тощо. (Тут лишають філії та дочки). Кредити фіз.особам - так, зростає споживче кредитування і трохи автокредит. Іпотечного немає, зменшується поступово заборгованість по валютній іпотеці, яка видавалася колись.
Тому у Зеленого цілком розумні пропозиції. Облікову ставку під 9%. ОВДП 10%. Іпотека під 12%. Кредити бізнесу під 13%. І це лише як перший крок. На другому етапі наступне радикальне зниження.
инфляция 15% кредиты 13% смешно а дефицит бюджета чем намерены покрывать, овгз под 10% без каких либо гарантий стабильного курса? видимо президент (или премьер?) в детстве любил фантастику, а деньги брал в тумбочке, не задумываясь откуда они там.
Никакие кредиты не запустят экономику пока есть 1. беззаконие 2. коррупция 3. монополии. Впрочем можно поискать инвесторов среди клиентов казино, какая им разница как и куда спустить деньги?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 жов, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
ЗЕ сказал что бы банки снизили деп.ставки, а банки наоборот их увеличивают, особенно идёт загон в грн. под 17-19% годовых. значит след.год будет годом у.е. загонят многих в грн., а потом курс бабахнет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 11 жов, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:ЗЕ сказал что бы банки снизили деп.ставки, а банки наоборот их увеличивают, особенно идёт загон в грн. под 17-19% годовых. значит след.год будет годом у.е. загонят многих в грн., а потом курс бабахнет.
сейчас пытаются пустить пыль в глаза мол в валюте сидеть невыгодно, купите доллар по 26-28 а потом сдадите по 24,50. Кто сидит в долларе с 1995 в курсе.
Если судить по супермаркетам, то и в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные … И за кредиты банки берут приличный процент... Парадокс. Тебе за депозит 0% годовых или -0,25%, а просрочка по кредитке и с тебя тут же сбреют жирный процент … Так что в современную эпоху проценты и инфляция часто никак не связаны ... Заставляют лить сбережения на фондовый рынок. Там неплохо. Пару процентов дивиденды или четыре-десять процентов можно на курсе акций заработать. Можно на 50% уйти в золото/серебро с длинным горизонтом.