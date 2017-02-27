в ближайшем супермаркете.[/quote]
Если судить по супермаркетам, то и в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные … И за кредиты банки берут приличный процент...
Парадокс. Тебе за депозит 0% годовых или -0,25%, а просрочка по кредитке и с тебя тут же сбреют жирный процент …
Так что в современную эпоху проценты и инфляция часто никак не связаны ...
Заставляют лить сбережения на фондовый рынок. Там неплохо. Пару процентов дивиденды или четыре-десять процентов можно на курсе акций заработать. Можно на 50% уйти в золото/серебро с длинным горизонтом. [/quote]
Вы что ...сц...ко слепой , на заправки не заезжаете или курса в обменках не читаете ???
Мы все это вместе ГЛОТНЕМ , когда пирамида обвалится !!!!!
Нам никто и ни что не собирается прощать ...особенно мила речь Трампа о тотальной коррупции в УКРАИНЕ .
Вы же сами это все писали ....