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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2452245324542455

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:48

  Libo"[quote="4769767:Libo написав:
  vitaliian написав:инфляция 15% кредиты 13% смешно


Где ты увидел инфляцию в 15%? :roll:

в ближайшем супермаркете.[/quote]

Если судить по супермаркетам, то и в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные … И за кредиты банки берут приличный процент...
Парадокс. Тебе за депозит 0% годовых или -0,25%, а просрочка по кредитке и с тебя тут же сбреют жирный процент …
Так что в современную эпоху проценты и инфляция часто никак не связаны ...
Заставляют лить сбережения на фондовый рынок. Там неплохо. Пару процентов дивиденды или четыре-десять процентов можно на курсе акций заработать. Можно на 50% уйти в золото/серебро с длинным горизонтом. 8)[/quote]


Вы что ...сц...ко слепой , на заправки не заезжаете или курса в обменках не читаете ???
Мы все это вместе ГЛОТНЕМ , когда пирамида обвалится !!!!!

Нам никто и ни что не собирается прощать ...особенно мила речь Трампа о тотальной коррупции в УКРАИНЕ .
Вы же сами это все писали ....
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:14

  Libo написав:
  M-Audio написав:Кстати, реальная ошибка Порошенко и Гонтаревой в том, что они не уничтожили Приватбанк после национализации.


А почему сейчас просто не добраться до выведенных Беней активов и не посадить его за это лет на 15 с конфискацией? :roll:

Кто ж его посадит, он же у власти. Сам себя что ли?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:17

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ сказал что бы банки снизили деп.ставки, а банки наоборот их увеличивают, особенно идёт загон в грн. под 17-19% годовых.
значит след.год будет годом у.е. загонят многих в грн., а потом курс бабахнет. :roll:

сейчас пытаются пустить пыль в глаза мол в валюте сидеть невыгодно, купите доллар по 26-28 а потом сдадите по 24,50. Кто сидит в долларе с 1995 в курсе.

Кто сидит в долларе с 1995-го года, тот, извините, дурак, когда было столько возможностей в конце 90-х и начале 2000-х от недвиги на шару до золота и серебра на шару.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех с Победой !

"2-0 "
Может и увидим финал ...Украина -Россия ....
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:от недвиги на шару до золота и серебра на шару.


якщо шара була тоді (і вона ретроспективно зрозуміла зараз), то і в данний конкретний момент є аналогічні можливості, їх просто треба ідентифікувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные


як західні люди накопичують собі на старість?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:21

  zРадио написав:
  yama написав:я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного :cry: и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ... :oops:


Ну здравстуй, коллега :D А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :oops:


Та ладно, намайнити ще не профіт. Треба ж було ще й знати, коли продати його. Злили б по $20 на піцу ще й раділи б :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:37

  Libo написав:
  fler написав:Зниження облікової ставки до 9% є неможливим через ОВДП по 15%. Тоді банки будуть брати рефінанс по 9% і уходити в ОВДП. З іншого боку, якщо ставка зменшиться, то не будуть заходити нерезиденти.


Нам потрібно поступово позбутися нерезидентів. У нас достатньо власного ресурсу аби позичати уряду. І 9% річних за 4%-5% інфляції це є супер!
В Америці у мене зараз 1,5% річних, а мальована інфляція 2%. Реальна набагато вища. :?

Серьезно ? Так почему же вы до сих пор не закрыли счет в штатах и не перевели все свои сбережения в украинские банки ?
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  Realist написав:Ті хто дійсно можуть дати "коштовну" пораду - не роблять це безоплатно.
Ті хто роздають поради безоплатно - мріють вгадати, заслужити повагу і попасти до когорти тих про яких я написав вище. Не має людей які роблять щось просто так.

Впізнаю старий добрий Станіслав, де і за гроші намагаються тебе здурити. :mrgreen:
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 00:41

  greenozon написав:
  Libo написав:в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные


як західні люди накопичують собі на старість?

В золоте сберегать надо. Только золото (даже безналичное) сберегает ценность заработанных денег.
2000 г унция 300 долл.
2019 г. унция 1500 долл.
Золото фиксирует заработанное.
Не верьте бумажкам !
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