Если судить по супермаркетам, то и в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные … И за кредиты банки берут приличный процент... Парадокс. Тебе за депозит 0% годовых или -0,25%, а просрочка по кредитке и с тебя тут же сбреют жирный процент … Так что в современную эпоху проценты и инфляция часто никак не связаны ... Заставляют лить сбережения на фондовый рынок. Там неплохо. Пару процентов дивиденды или четыре-десять процентов можно на курсе акций заработать. Можно на 50% уйти в золото/серебро с длинным горизонтом. [/quote]
Вы что ...сц...ко слепой , на заправки не заезжаете или курса в обменках не читаете ??? Мы все это вместе ГЛОТНЕМ , когда пирамида обвалится !!!!!
Нам никто и ни что не собирается прощать ...особенно мила речь Трампа о тотальной коррупции в УКРАИНЕ . Вы же сами это все писали ....
Игорь Алексеевич написав:ЗЕ сказал что бы банки снизили деп.ставки, а банки наоборот их увеличивают, особенно идёт загон в грн. под 17-19% годовых. значит след.год будет годом у.е. загонят многих в грн., а потом курс бабахнет.
сейчас пытаются пустить пыль в глаза мол в валюте сидеть невыгодно, купите доллар по 26-28 а потом сдадите по 24,50. Кто сидит в долларе с 1995 в курсе.
Кто сидит в долларе с 1995-го года, тот, извините, дурак, когда было столько возможностей в конце 90-х и начале 2000-х от недвиги на шару до золота и серебра на шару.
yama написав:я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ...
Ну здравстуй, коллега А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года
Та ладно, намайнити ще не профіт. Треба ж було ще й знати, коли продати його. Злили б по $20 на піцу ще й раділи б
fler написав:Зниження облікової ставки до 9% є неможливим через ОВДП по 15%. Тоді банки будуть брати рефінанс по 9% і уходити в ОВДП. З іншого боку, якщо ставка зменшиться, то не будуть заходити нерезиденти.
Нам потрібно поступово позбутися нерезидентів. У нас достатньо власного ресурсу аби позичати уряду. І 9% річних за 4%-5% інфляції це є супер! В Америці у мене зараз 1,5% річних, а мальована інфляція 2%. Реальна набагато вища.
Серьезно ? Так почему же вы до сих пор не закрыли счет в штатах и не перевели все свои сбережения в украинские банки ?
Realist написав:Ті хто дійсно можуть дати "коштовну" пораду - не роблять це безоплатно. Ті хто роздають поради безоплатно - мріють вгадати, заслужити повагу і попасти до когорти тих про яких я написав вище. Не має людей які роблять щось просто так.
Впізнаю старий добрий Станіслав, де і за гроші намагаються тебе здурити.