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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 04:06
Искатель написав: ЛАД написав:
Что?
Метаморфозы. Автор четко подметил, как менялись взгляды.
Но слово сдержал: забрал законопроект. Если только это все не было пиаром себя любимого...
Метаморфозы то такэ.
У наших политиков и не такое бывает.
Он не такой дурак. Тут либо, действительно, пиар (чтобы не забывали), либо ещё что-то.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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