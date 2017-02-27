RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2453245424552456

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 04:06

  Искатель написав:
  ЛАД написав:
  Искатель написав:......
Дубинский забрал назад свой законопроект.
Там другое интересно...

Что?


Метаморфозы. Автор четко подметил, как менялись взгляды.
Но слово сдержал: забрал законопроект. Если только это все не было пиаром себя любимого...

Метаморфозы то такэ. :) У наших политиков и не такое бывает.
Он не такой дурак. Тут либо, действительно, пиар (чтобы не забывали), либо ещё что-то.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14403
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4285 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2453245424552456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1591, 1592, 1593
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15927 1908212
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 01:22
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6721 1461300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 21:01
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 26, 27, 28
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
278 26593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 17:42
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.