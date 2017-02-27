|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 04:06
Искатель написав: ЛАД написав:
Что?
Метаморфозы. Автор четко подметил, как менялись взгляды.
Но слово сдержал: забрал законопроект. Если только это все не было пиаром себя любимого...
Метаморфозы то такэ.
У наших политиков и не такое бывает.
Он не такой дурак. Тут либо, действительно, пиар (чтобы не забывали), либо ещё что-то.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14403
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4285 раз.
- Подякували: 3977 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 12 жов, 2019 06:09
холява написав:
Всех с Победой !
"2-0 "
Может и увидим финал ...Украина -Россия ..
..
... так!
- вже наступного року.....(див. мій підпис)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7048
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 469 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15927
|1908255
|
|
|6721
|1461327
|
П'ят 11 жов, 2019 21:01
Zebra
|
|278
|26601
|
|