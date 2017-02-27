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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 04:06
Искатель написав: ЛАД написав:
Что?
Метаморфозы. Автор четко подметил, как менялись взгляды.
Но слово сдержал: забрал законопроект. Если только это все не было пиаром себя любимого...
Метаморфозы то такэ.
У наших политиков и не такое бывает.
Он не такой дурак. Тут либо, действительно, пиар (чтобы не забывали), либо ещё что-то.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Суб 12 жов, 2019 06:09
холява написав:
Всех с Победой !
"2-0 "
Может и увидим финал ...Украина -Россия ..
..
... так!
- вже наступного року.....(див. мій підпис)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:31
Долярчик
Куда планируете устроиться работать в 2021 году или махнёте в Польшу ?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:32
andrein написав: greenozon написав: Libo написав:
в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные
як західні люди накопичують собі на старість?
В золоте сберегать надо. Только золото (даже безналичное) сберегает ценность заработанных денег.
2000 г унция 300 долл.
2019 г. унция 1500 долл.
Золото фиксирует заработанное.
Не верьте бумажкам !
безналичное золото не гарантируется фондом.
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vitaliian
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:47
freeze написав:Долярчик
Куда планируете устроиться работать в 2021 году или махнёте в Польшу ?
- цікаве питання
... проблему буду вирішувати по її мірі надходження.... - але про Польщу - теж думаю
- бо, на моменті, моя зарплатня(яку сам собі плачу) - не росте.... хоч і дуже НЕ падає(але, харчів менше можна купити, ніж минулоріч за ту ж з/п)
- після Нового року підіб'ю підсумки свого бізнесу і..... буду мати над чим думати!
... а покищо, ще чекаю, що от-от і "зроблять їх разом"!
- ще надія є!
п. с.
... а чому саме 2021р?
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 12 жов, 2019 09:49, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:48
В далёком 1996 или 1997 годах (уже точно не помню) спецом ездил в областной центр поменять все свои немецкие марки на гривны, так как курс DM упал по отношению к гривне до 0,90 грн
и продолжала падать
Дело было в разгар лета.
Вот и сейчас такое происходит.
История аленизма наглядно.
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Yuri_61
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:54
Долярчик написав:
... а покищо, ще чекаю, що от-от і "зроблять їх разом"!
- ще надія є!
п. с.
... а чому саме 2021р?
Дійсно, чому 2021 р.?
Будувати - не руйнувати, тому все буде швидше, вже в наступному році.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:56
Libo написав:
Так что в современную эпоху проценты и инфляция часто никак не связаны
наша инфляция имеет немонетарную природу. Это следствие экономических проблем. Кредитовать по ставкам ниже инфляции в таких условиях это просто дарить деньги. Кроме инфляции на % по кредиту влияет риски его невозвращения. Вы бы одолжили неработающему соседу который вдобавок содержит 2х пенсионеров деньги под 15% годовых без каких либо гарантий что деньги вам вернут? Зе команда думает что да, одолжили бы. Вот такая инфантильность.
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