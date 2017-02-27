Додано: Суб 12 жов, 2019 10:04

Долярчик написав: ... а чому саме 2021р? ... а чому саме 2021р?

Как почему ?Вот бизнес-план для вас.С 1 января 2021 г. вводится для вас РРО, это автоматически предполагает режим предварительного программирования всех товаров, находящихся в вашем бутике, иначе немалые штрафы.Режим предварительного программирования товаров автоматически предполагает наличие официальной приходной документации, не уверен сможете ли вы вести самостоятельно бухгалтерию на несколько сотен артикулов, которые есть в вашем бутике.Но допустим вы перестанете писать на этом форуме и высвобожденное время потратите на выполнение обязанностей бухгалтера.Другое но. Вы таритесь, как писали на оптовых гуртовнях, которые вам предоставляют отсрочки и за наличные таритесь, и даже в долларах, с 1 января 2021 г. этому будет конец, вы же должны будете брать у них официальные документы и проплачивать по безналу, это неминуемо приведет к росту вашей закупочной цены, практически не сомневаюсь, что вы не сможете в таких условиях выживать. У вас не останется ни одного конкурентного преимущества по сравнению с крупным бизнесом.