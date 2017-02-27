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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24542455245624572458>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 04:06

  Искатель написав:
  ЛАД написав:
  Искатель написав:......
Дубинский забрал назад свой законопроект.
Там другое интересно...

Что?


Метаморфозы. Автор четко подметил, как менялись взгляды.
Но слово сдержал: забрал законопроект. Если только это все не было пиаром себя любимого...

Метаморфозы то такэ. :) У наших политиков и не такое бывает.
Он не такой дурак. Тут либо, действительно, пиар (чтобы не забывали), либо ещё что-то.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 06:09

  холява написав:Всех с Победой !

"2-0 "
Может и увидим финал ...Украина -Россия ....

... так!
- вже наступного року.....(див. мій підпис) :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:31

Долярчик

Куда планируете устроиться работать в 2021 году или махнёте в Польшу ?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:32

  andrein написав:
  greenozon написав:
  Libo написав:в Европе приличная инфляция, но вот ставки по депозитам там отрицательные


як західні люди накопичують собі на старість?

В золоте сберегать надо. Только золото (даже безналичное) сберегает ценность заработанных денег.
2000 г унция 300 долл.
2019 г. унция 1500 долл.
Золото фиксирует заработанное.
Не верьте бумажкам !

безналичное золото не гарантируется фондом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:47

  freeze написав:Долярчик

Куда планируете устроиться работать в 2021 году или махнёте в Польшу ?

- цікаве питання :mrgreen:
... проблему буду вирішувати по її мірі надходження.... - але про Польщу - теж думаю :roll:
- бо, на моменті, моя зарплатня(яку сам собі плачу) - не росте.... хоч і дуже НЕ падає(але, харчів менше можна купити, ніж минулоріч за ту ж з/п)
- після Нового року підіб'ю підсумки свого бізнесу і..... буду мати над чим думати! :D

... а покищо, ще чекаю, що от-от і "зроблять їх разом"! :mrgreen:
- ще надія є! :D

п. с.
... а чому саме 2021р?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 12 жов, 2019 09:49, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В далёком 1996 или 1997 годах (уже точно не помню) спецом ездил в областной центр поменять все свои немецкие марки на гривны, так как курс DM упал по отношению к гривне до 0,90 грн :!: :shock: и продолжала падать :shock:
Дело было в разгар лета.
Вот и сейчас такое происходит.
История аленизма наглядно.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:54

  Долярчик написав:


... а покищо, ще чекаю, що от-от і "зроблять їх разом"! :mrgreen:
- ще надія є! :D

п. с.
... а чому саме 2021р?


Дійсно, чому 2021 р.?
Будувати - не руйнувати, тому все буде швидше, вже в наступному році.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Так что в современную эпоху проценты и инфляция часто никак не связаны
Наша инфляция имеет немонетарную природу, она - следствие экономических проблем. Кредитовать по ставкам ниже инфляции в таких условиях это просто дарить деньги. Кроме инфляции на % по кредиту влияет риски его невозврата. Вы бы одолжили неработающему соседу (который и без вас по уши в долгах, вдобавок содержит 2х пенсионеров) деньги под 15% годовых без каких либо гарантий что их вам вообще вернут? Зе команда думает что да, одолжили бы. Вот такая инфантильность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 жов, 2019 09:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:2000 г унция 300 долл.
2019 г. унция 1500 долл.

тогда уж и 1980-2000 годы не стоит забывать, кстати тоже ровно 20 лет

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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:04

  Долярчик написав:... а чому саме 2021р?


Как почему ?
Вот бизнес-план для вас.
С 1 января 2021 г. вводится для вас РРО, это автоматически предполагает режим предварительного программирования всех товаров, находящихся в вашем бутике, иначе немалые штрафы.

Режим предварительного программирования товаров автоматически предполагает наличие официальной приходной документации, не уверен сможете ли вы вести самостоятельно бухгалтерию на несколько сотен артикулов, которые есть в вашем бутике.

Но допустим вы перестанете писать на этом форуме и высвобожденное время потратите на выполнение обязанностей бухгалтера.

Другое но. Вы таритесь, как писали на оптовых гуртовнях, которые вам предоставляют отсрочки и за наличные таритесь, и даже в долларах, с 1 января 2021 г. этому будет конец, вы же должны будете брать у них официальные документы и проплачивать по безналу, это неминуемо приведет к росту вашей закупочной цены, практически не сомневаюсь, что вы не сможете в таких условиях выживать. У вас не останется ни одного конкурентного преимущества по сравнению с крупным бизнесом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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