jump написав:Уже на следующей неделе Президент может подписать законопроекты 1053-1 и 1073, которые были приняты Верховной Радой якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом. Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей.
На первый взгляд, к закону о введению всеобщих кассовых аппаратов 1053-1 вопрос быть не должно. Учёта движения средств бизнеса хочет добиться каждое государство. Но дьявол, как всегда, в деталях. О них позже.
Сейчас напишу о законе 1073. Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о «неправильном» чеке. Если будет доказано, что [url]чек[/url] неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом «неправильный» - значит нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя.
Почему-то большинство бизнесов молчит. Видимо, думают, что их это не коснётся. Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. О чем я публично высказался. После чего утром, в день голосования, «экономист» и один из главных «помощников» бизнеса Илья Несходовский, разместил статью, о «поддельных» чеках Rozetka. Этот материал активно разгонялся по информационному пространству и использовался для того, чтобы убедить депутатов в необходимости принятия закона. Проблема состоит в том, что поддельные в этой ситуации не чеки Rozetka, а факты в статье. Rozetka выдала чеки, которые кто-то «не пустил» или удалил из публичной базы налоговой. Вот уже 2 недели, с даты публикации «чернухи», мы общаемся с налоговой, с НБУ и еще с ворохом госорганизаций чтобы выяснить, почему чеки есть во внутренней базе и нет во внешней. И вы думаете, нам дали ответ?
Зато на нас продолжают выливать помои. Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу.
Пока порция грязи досталась только Rozetka. Потому что я не побоялся заявить о своей позиции. Но скоро проверки будут у всех, к кому захотят придти. Поэтому я призываю бизнес не молчать. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно просранные годы.
Не только розетке досталось. Или достанется. Практически весь бизнес сейчас под угрозой. Табачники уже заявили что готовы выводить свой бизнес с Украины.
Печально все это.
Так зефіли написали вже, що це все паразити-опариші, каториє пастаянно мєшают жить, тобто будувати зелене майбутнє з курсом 23 грн . за долар. Ось всі разом і підуть будувати 15 аеропортів та 5 портів - робочі руки ох, як потрібні будуть на цих будівництвах сторіччя ...
freeze написав:Другое но. Вы таритесь, как писали на оптовых гуртовнях, которые вам предоставляют отсрочки и за наличные таритесь, и даже в долларах, с 1 января 2021 г. этому будет конец, вы же должны будете брать у них официальные документы и проплачивать по безналу, это неминуемо приведет к росту вашей закупочной цены, практически не сомневаюсь, что вы не сможете в таких условиях выживать. У вас не останется ни одного конкурентного преимущества по сравнению с крупным бизнесом.
Заключаете с поставщиками договоры ответственного хранения, они "хранят" свою продукцию на вашем складе или в торговом зале. Выступая агентом по продажам поставщика, вы получаете право продавать ЕГО товар на вашем складе (за некоторое вознаграждение). То что продалось за черный нал вы оперативно докупаете у поставщика (чтобы количество товара на ответственном хранении соответствовало документам), если у вас что то купят по белому, у вас есть право оформления расходных документов (чеков) на продажу чужого товара (который у вас на хранении).
vitaliian написав:То что продалось за черный нал вы докупаете у поставщика (чтобы количество товара на ответственном хранении соответствовало документам), если у вас что то купят по белому, у вас есть право оформления расходных документов (чеков) на продажу чужого товара (который у вас на хранении).
))) Я представляю как Долярчик будет спрашивать у покупателя заглядывая в глаза - вам по белому продать, или по черному. Для внимания Долярчика - любители содрать с него кэшбэк, которые появятся на профессиональной основе, обычно очень обаятельны и улыбчивы.
Это кстати Михасевич, витебский маньяк, убивший несколько десятков женщин. Чистый обаяшка. Фото со следственного эксперимента на месте преступления. Конечно такой скажет Долярчику, продай мне по-черному, а кэшбэк я с тебя сдеру чуть позже.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Как почему ? Вот бизнес-план для вас. С 1 января 2021 г. вводится для вас РРО, это автоматически предполагает режим предварительного программирования всех товаров, находящихся в вашем бутике, иначе немалые штрафы.
Режим предварительного программирования товаров автоматически предполагает наличие официальной приходной документации, не уверен сможете ли вы вести самостоятельно бухгалтерию на несколько сотен артикулов, которые есть в вашем бутике.
Но допустим вы перестанете писать на этом форуме и высвобожденное время потратите на выполнение обязанностей бухгалтера.
Другое но. Вы таритесь, как писали на оптовых гуртовнях, которые вам предоставляют отсрочки и за наличные таритесь, и даже в долларах, с 1 января 2021 г. этому будет конец, вы же должны будете брать у них официальные документы и проплачивать по безналу, это неминуемо приведет к росту вашей закупочной цены, практически не сомневаюсь, что вы не сможете в таких условиях выживать. У вас не останется ни одного конкурентного преимущества по сравнению с крупным бизнесом.
... ну, по легенді я стою на базарі(так кажуть тутешні форумчани - не я) - і по тій же легенді - я на 1й групі - а 1а група не підпадає під РРО
- а якщо, я на 2й групі, а переведусь(пропитляю.... - ай-яй-яй- так не чесно - тут скажуть) на 1шу групу, то теж ще не зразу буде мій бізнес повзти на цвинтар
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:Заключаете с поставщиками договоры ответственного хранения, они "хранят" свою продукцию на вашем складе или в торговом зале. Выступая агентом по продажам поставщика, вы получаете право продавать ЕГО товар на вашем складе (за некоторое вознаграждение).
Знаю случай, когда при проверке магазинчика нашли такой договор ответственного хранения двухлетней давности, это закончилось для бедолаги штрафом в 150 тысяч гривен.
Обоснование, которое он не смог оспорить - договор ответственного хранение, это КВЭД - складские услуги, услуги по хранению товара. Этого КВЭДа в регистрационных документах у бедолаги не было, на основании этого его лишили права находиться на едином налоге задним числом, поскольку наличие непрофильной деятельности является основанием для лишения единого налога, перевели его на общую систему за два года до того как, и насчитали по полной программе.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Первоначально Зеленский всем рассказывал про иностранных инвесторов которые придут на украинский рынок земли. Потом после консультаций с агрохолдингами и фермерами было понятно, что нельзя допускать к продаже земли иностранцев. Помните эту фразу "Это наша корова, и мы её доим" или другой шедевр "Техас должны грабить только техасцы" Вообщем иностранцев решили прокинуть. Единственно сделали исключение для тех кто уже работает 3 года в Украине, они могут претендовать на покупку только той земли которую они обрабатывали последние 3 года.
Долярчик написав:... ну, по легенді я стою на базарі(так кажуть тутешні форумчани - не я) - і по тій же легенді - я на 1й групі - а 1а група не підпадає під РРО
Открою вам страшную правду, вы не можете находится на 1 группе в своем магазине, даже если он находится на рынке.
К первой группе плательщиков единого налога отнесены физические лица - предприниматели, которые осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках. Согласно п. 1.8 Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения № 12-торг «Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них», утвержденной приказом Госкомстата от 26.07.2005 г. № 209, торговое место - это площадь, отведенная для размещения необходимого для торговли инвентаря (весов, лотков и т.п.) и осуществления продажи продукции с прилавков (столов), транспортных средств, прицепов, тележек (в том числе ручных), в контейнерах, киосках, палатках и тому подобное. К торговым местам на рынках не относятся магазины и павильоны.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yama написав:я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ...
Ну здравстуй, коллега А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :
vitaliian написав:Заключаете с поставщиками договоры ответственного хранения, они "хранят" свою продукцию на вашем складе или в торговом зале. Выступая агентом по продажам поставщика, вы получаете право продавать ЕГО товар на вашем складе (за некоторое вознаграждение).
Знаю случай, когда при проверке магазинчика нашли такой договор ответственного хранения двухлетней давности, это закончилось для бедолаги штрафом в 150 тысяч гривен.
Обоснование, которое он не смог оспорить - договор ответственного хранение, это КВЭД - складские услуги, услуги по хранению товара. Этого КВЭДа в регистрационных документах у бедолаги не было, на основании этого его лишили права находиться на едином налоге задним числом, поскольку наличие непрофильной деятельности является основанием для лишения единого налога, перевели его на общую систему за два года до того как, и насчитали по полной программе.
что мешало внести изменения в регистрационные документы? идея внедрить мелкому предпринимателю РРО (который еще и снабженец, и продавец и водитель в одном лице) абсурдна. Проще оказывать курьерскую услугу поставщику без собственной добавленной стоимости и бухгалтерии. Думаю к этому придёт. Долярчик читай внимательно, что взрослые дяди пишут.