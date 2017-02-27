zzzzzz написав:а еще мне понравилось как прокинули с землей )))
Первоначально Зеленский всем рассказывал про иностранных инвесторов которые придут на украинский рынок земли. Потом после консультаций с агрохолдингами и фермерами было понятно, что нельзя допускать к продаже земли иностранцев. Помните эту фразу "Это наша корова, и мы её доим" или другой шедевр "Техас должны грабить только техасцы" Вообщем иностранцев решили прокинуть. Единственно сделали исключение для тех кто уже работает 3 года в Украине, они могут претендовать на покупку только той земли которую они обрабатывали последние 3 года.
Задолбали. Надо разрешить тогда уже покупку и продажу без ограничений и все, если прощаться с совком.
yama написав:я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ...
Ну здравстуй, коллега А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :
я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ... [/quote]
Ну здравстуй, коллега А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :[/quote]
freeze написав:торговое место - это площадь, отведенная для размещения необходимого для торговли инвентаря (весов, лотков и т.п.) и осуществления продажи продукции с прилавков (столов), транспортных средств, прицепов, тележек (в том числе ручных), в контейнерах, киосках, палатках и тому подобное. К торговым местам на рынках не относятся магазины и павильоны.
Ну тогда можно переоборудовать магазин/павильон в палатку и там организовать продажу. Так что выход у Доллярчика есть