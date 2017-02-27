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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24562457245824592460>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:18

  zzzzzz написав:а еще мне понравилось как прокинули с землей )))

Первоначально Зеленский всем рассказывал про иностранных инвесторов которые придут на украинский рынок земли.
Потом после консультаций с агрохолдингами и фермерами было понятно, что нельзя допускать к продаже земли иностранцев. Помните эту фразу "Это наша корова, и мы её доим" или другой шедевр "Техас должны грабить только техасцы" Вообщем иностранцев решили прокинуть. Единственно сделали исключение для тех кто уже работает 3 года в Украине, они могут претендовать на покупку только той земли которую они обрабатывали последние 3 года.

Задолбали. Надо разрешить тогда уже покупку и продажу без ограничений и все, если прощаться с совком.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:19

  Alex2007 написав:
  zРадио написав:
  yama написав:я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного :cry: и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ...


Ну здравстуй, коллега :D А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :


Помню даже как такой плохой Беня давал явный сигнал покупать биток на странице приват24 в период 15 - 16 гг (потом национализаторы уже в 17г убрали котировки со страницы, правда не сразу)
Вот скрины тех времен (см. там где курсы пишут)
https://kabanchik.ua/help/kak-popolnit- ... z-privat24 :mrgreen:
Вот еще если не верите кабанчику.юа https://wiki.wayforpay.com/pages/viewpa ... Id=3440828
:mrgreen:
Многие тогда наверное и узнали про биток, а рисковые люди купили... К сожалению я тогда не купил (из-за разного рода обвалистов, спасибо им большое за то, что капали на мозги :evil: )

А сейчас уже большой вопрос стоит ли его покупать, кроме как немного (слишком много конкурентов у битка, а также шлака, который размывает его).


Доминирование биткоина
65.63 %
Які конкуренти у бітка з 2000 кріптовалют, якщо таке домінування ??
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:20

я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного :cry: и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ... [/quote]

Ну здравстуй, коллега :D А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :[/quote]

Помню даже как такой плохой Беня давал явный сигнал покупать биток на странице приват24 в период 15 - 16 гг (потом национализаторы уже в 17г убрали котировки со страницы, правда не сразу)
Вот скрины тех времен (см. там где курсы пишут)
https://kabanchik.ua/help/kak-popolnit- ... z-privat24 :mrgreen:
Вот еще если не верите кабанчику.юа https://wiki.wayforpay.com/pages/viewpa ... Id=3440828
:mrgreen:
Многие тогда наверное и узнали про биток, а рисковые люди купили... К сожалению я тогда не купил (из-за разного рода обвалистов, спасибо им большое за то, что капали на мозги :evil: )

А сейчас уже большой вопрос стоит ли его покупать, кроме как немного (слишком много конкурентов у битка, а также шлака, который размывает его).

[/quote]
Доминирование биткоина
65.63 %
Які конкуренти у бітка з 2000 кріптовалют, якщо таке домінування ??
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:торговое место - это площадь, отведенная для размещения необходимого для торговли инвентаря (весов, лотков и т.п.) и осуществления продажи продукции с прилавков (столов), транспортных средств, прицепов, тележек (в том числе ручных), в контейнерах, киосках, палатках и тому подобное.
К торговым местам на рынках не относятся магазины и павильоны.


Ну тогда можно переоборудовать магазин/павильон в палатку и там организовать продажу. :mrgreen:
Зображення
Так что выход у Доллярчика есть
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 12 жов, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:23

  bred написав:
  andrein написав:2000 г унция 300 долл.
2019 г. унция 1500 долл.

тогда уж и 1980-2000 годы не стоит забывать, кстати тоже ровно 20 лет

Зображення

Тогда было КуЕ, ФРС выкупала трежеря, может, бюджетный дефицит трюликами измерялся? Или гос. долг был 23 трюлика и 113% ВВП? По-моему, был 3 и был стабильно 30-50%. Времена иные.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  maxprofit написав:Доминирование биткоина
65.63 %
Які конкуренти у бітка з 2000 кріптовалют, якщо таке домінування ??


Пока что 65%, но тенденция не такая уж однозначная. имхо.
https://i.paste.pics/e11a1503e2db24b1a0 ... f8fc5f.png
Другие монеты, в том числе разрабатываемые Либра, ОпенЛибра и т.д. и т.п. могут и будут давить на доминирования битка. :(
Но я конечно надеюсь, что дедушка еще всем молодым покажет молодость :D

А насчет процентов 60-80 криптомонет, так вообще пусть исчезнут и не сбивают с толку. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:34

freeze
Що ж ти своїми страшилками "кошмариш бізнес"?! :mrgreen:
Долярчику, не вір, то все наклеп порохоботів і корупціонерів, спи спокійно до 2021 року, "ми їх зробимо"!
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:36

  freeze написав:
  Долярчик написав:... ну, по легенді я стою на базарі(так кажуть тутешні форумчани - не я) - і по тій же легенді - я на 1й групі - а 1а група не підпадає під РРО


Открою вам страшную правду, вы не можете находится на 1 группе в своем магазине, даже если он находится на рынке.

К первой группе плательщиков единого налога отнесены физические лица - предприниматели, которые осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках.
Согласно п. 1.8 Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения № 12-торг «Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них», утвержденной приказом Госкомстата от 26.07.2005 г. № 209, торговое место - это площадь, отведенная для размещения необходимого для торговли инвентаря (весов, лотков и т.п.) и осуществления продажи продукции с прилавков (столов), транспортных средств, прицепов, тележек (в том числе ручных), в контейнерах, киосках, палатках и тому подобное.
К торговым местам на рынках не относятся магазины и павильоны.

... ну, тоді чекаємо(протягом року) внесення поправок/змін до того закону, або...... підприємницького майдану :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:37

  Alex2007 написав:Ну тогда можно переоборудовать магазин/павильон в палатку и там организовать продажу. :mrgreen:

Я б навіть підказав місце в Києві, де ту палатку можна буде поставити. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! (поки вони не зробили нас! ) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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