Додано: Суб 12 жов, 2019 11:20

я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немногои закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ... [/quote]Ну здравстуй, коллегаА я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :[/quote]Помню даже как такой плохой Беня давал явный сигнал покупать биток на странице приват24 в период 15 - 16 гг (потом национализаторы уже в 17г убрали котировки со страницы, правда не сразу)Вот скрины тех времен (см. там где курсы пишут)Вот еще если не верите кабанчику.юаМногие тогда наверное и узнали про биток, а рисковые люди купили... К сожалению я тогда не купил (из-за разного рода обвалистов, спасибо им большое за то, что капали на мозгиА сейчас уже большой вопрос стоит ли его покупать, кроме как немного ().[/quote]Доминирование биткоина65.63 %Які конкуренти у бітка з 2000 кріптовалют, якщо таке домінування ??