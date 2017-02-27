zzzzzz написав:а еще мне понравилось как прокинули с землей )))
Первоначально Зеленский всем рассказывал про иностранных инвесторов которые придут на украинский рынок земли. Потом после консультаций с агрохолдингами и фермерами было понятно, что нельзя допускать к продаже земли иностранцев. Помните эту фразу "Это наша корова, и мы её доим" или другой шедевр "Техас должны грабить только техасцы" Вообщем иностранцев решили прокинуть. Единственно сделали исключение для тех кто уже работает 3 года в Украине, они могут претендовать на покупку только той земли которую они обрабатывали последние 3 года.
Задолбали. Надо разрешить тогда уже покупку и продажу без ограничений и все, если прощаться с совком.
yama написав:я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ...
Ну здравстуй, коллега А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :
я больше скажу как то,когда биток был вообще по 10 или $ 20, в еженедельнике я написал начать майнить завтра комп поставить там то, но прибыль показалась мне маловатой по сравнению с трудо-затратами ... я теперь иногда открываю этот еженедельник... поплачу немного и закрываю обратно . А ведь жизнь долларового миллионера была так близка ... [/quote]
Ну здравстуй, коллега А я плАчу, когда нужно покопаться в архиве документов - каждый раз, как подключаю старый винт, захожу в папочку с установленным, но по лени ни разу не использованным майнером от января 2011-го года :[/quote]
freeze написав:торговое место - это площадь, отведенная для размещения необходимого для торговли инвентаря (весов, лотков и т.п.) и осуществления продажи продукции с прилавков (столов), транспортных средств, прицепов, тележек (в том числе ручных), в контейнерах, киосках, палатках и тому подобное. К торговым местам на рынках не относятся магазины и павильоны.
Ну тогда можно переоборудовать магазин/павильон в палатку и там организовать продажу. Так что выход у Доллярчика есть
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 12 жов, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
maxprofit написав:Доминирование биткоина 65.63 % Які конкуренти у бітка з 2000 кріптовалют, якщо таке домінування ??
Пока что 65%, но тенденция не такая уж однозначная. имхо. https://i.paste.pics/e11a1503e2db24b1a0 ... f8fc5f.png Другие монеты, в том числе разрабатываемые Либра, ОпенЛибра и т.д. и т.п. могут и будут давить на доминирования битка. Но я конечно надеюсь, что дедушка еще всем молодым покажет молодость
А насчет процентов 60-80 криптомонет, так вообще пусть исчезнут и не сбивают с толку.
Долярчик написав:... ну, по легенді я стою на базарі(так кажуть тутешні форумчани - не я) - і по тій же легенді - я на 1й групі - а 1а група не підпадає під РРО
Открою вам страшную правду, вы не можете находится на 1 группе в своем магазине, даже если он находится на рынке.
К первой группе плательщиков единого налога отнесены физические лица - предприниматели, которые осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках. Согласно п. 1.8 Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения № 12-торг «Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них», утвержденной приказом Госкомстата от 26.07.2005 г. № 209, торговое место - это площадь, отведенная для размещения необходимого для торговли инвентаря (весов, лотков и т.п.) и осуществления продажи продукции с прилавков (столов), транспортных средств, прицепов, тележек (в том числе ручных), в контейнерах, киосках, палатках и тому подобное. К торговым местам на рынках не относятся магазины и павильоны.
... ну, тоді чекаємо(протягом року) внесення поправок/змін до того закону, або...... підприємницького майдану
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!