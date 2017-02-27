Допускаю, что таким образом за счёт большей маржи доходности нового сезона покрыть кассовые разрывы в расчетах с Нафтогазом из за неплательщиков предыдущего сезона.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 11:43
Допускаю, что таким образом за счёт большей маржи доходности нового сезона покрыть кассовые разрывы в расчетах с Нафтогазом из за неплательщиков предыдущего сезона.
Додано: Суб 12 жов, 2019 11:43
Одразу дві справи можно робити
Додано: Суб 12 жов, 2019 11:45
Додано: Суб 12 жов, 2019 11:46
Я думаю все гораздо проще: заработать на новую премию и отправить маме в США.
Додано: Суб 12 жов, 2019 11:48
.... так!
- навіть, якщо мене проковтне людожер... - то, все одно, в мене буде аж 2 виходи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 12 жов, 2019 11:54
...піду охоронцем в атб!
- через рік, охоронець з атб, буде мати більшу зарплатню, ніж дрібний підприємець!
... що не робиться, робиться на краще!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Таких, як ти буде багатсько, не вистачить на всіх АТБ. Та й коли зросте безробіття - зарплатня не буде рости.
От і скажи, навіщо тобі така влада?
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:10
Если не бороться за кассовую дисциплину то число добросовестных плательщиков будет снижаться.
Так-же отсутствует должный аудит и контроль за работой ТЭС, они там опять будут пилить и рисовать убытки.
Живите своим умом!
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:11
Без комментариев. Пусть каждый кто в теме делает выводы.Кстати, интересно почитать выводы уважаемых участников форума. Кто,что думает. У кого какие мысли ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:13
))) С моими познаниями мне в налоговой инспекции работать.
Люди не осознают, что они давно находятся внутри законодательного минного поля, и их не подорвали, потому что команды не было.
Разве может предположить обычный средний торговец на базаре, что поставив велосипедик на реализацию в магазинчике, он оказывает услугу, а не продает велосипед.
Или может предположить обычный средний торговец на базарчике, послушав Гетманцева, что на рынках можно торговать на первой группе без РРО, что это к этому торговцу не относится.
Таких казусов десятки, и не только для ФОПов, но и для получателей валютных переводов родственниками не первой линии, продаванами на карточки через ОЛХ и Фейсбук и тд и тп
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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