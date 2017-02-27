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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2457245824592460>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:43

  zzzzzz написав:Я вот все жду, когда же цены на отопление и горячую воду снизят )))
В тарифы закладывали стоимость газа 8550 грн за 1000 м3
Сейчас цена упала , но тарифы никто не снизил ))))

Примечательно что все пытаются прикрыть свою Ж...старым постановление НКРЕКП ))

Допускаю, что таким образом за счёт большей маржи доходности нового сезона покрыть кассовые разрывы в расчетах с Нафтогазом из за неплательщиков предыдущего сезона.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:43

  she_ne_investor написав:
  Alex2007 написав:Ну тогда можно переоборудовать магазин/павильон в палатку и там организовать продажу. :mrgreen:

Я б навіть підказав місце в Києві, де ту палатку можна буде поставити. :wink:


https://ua.igotoworld.com/frontend/webc ... an%202.jpg
:D
Одразу дві справи можно робити
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:45

  Долярчик написав:ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! (поки вони не зробили нас! ) :)

Кого-кого, а тебе нова влада ЗРОБИТЬ точно! :mrgreen:
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:46

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Я вот все жду, когда же цены на отопление и горячую воду снизят )))
В тарифы закладывали стоимость газа 8550 грн за 1000 м3
Сейчас цена упала , но тарифы никто не снизил ))))

Примечательно что все пытаются прикрыть свою Ж...старым постановление НКРЕКП ))

Допускаю, что таким образом за счёт большей маржи доходности нового сезона покрыть кассовые разрывы в расчетах с Нафтогазом из за неплательщиков предыдущего сезона.


Я думаю все гораздо проще: заработать на новую премию и отправить маме в США. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:48

  Alex2007 написав:
  freeze написав:торговое место - это площадь, отведенная для размещения необходимого для торговли инвентаря (весов, лотков и т.п.) и осуществления продажи продукции с прилавков (столов), транспортных средств, прицепов, тележек (в том числе ручных), в контейнерах, киосках, палатках и тому подобное.
К торговым местам на рынках не относятся магазины и павильоны.


Ну тогда можно переоборудовать магазин/павильон в палатку и там организовать продажу. :mrgreen:
Зображення
Так что выход у Доллярчика есть

.... так! :D
- навіть, якщо мене проковтне людожер... - то, все одно, в мене буде аж 2 виходи! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:54

  reef написав:
  Долярчик написав:ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! (поки вони не зробили нас! ) :)

Кого-кого, а тебе нова влада ЗРОБИТЬ точно! :mrgreen:

...піду охоронцем в атб! :mrgreen:
- через рік, охоронець з атб, буде мати більшу зарплатню, ніж дрібний підприємець! :mrgreen:
... що не робиться, робиться на краще! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Таких, як ти буде багатсько, не вистачить на всіх АТБ. Та й коли зросте безробіття - зарплатня не буде рости.
От і скажи, навіщо тобі така влада?
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:10

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Я вот все жду, когда же цены на отопление и горячую воду снизят )))
В тарифы закладывали стоимость газа 8550 грн за 1000 м3
Сейчас цена упала , но тарифы никто не снизил ))))

Примечательно что все пытаются прикрыть свою Ж...старым постановление НКРЕКП ))

Допускаю, что таким образом за счёт большей маржи доходности нового сезона покрыть кассовые разрывы в расчетах с Нафтогазом из за неплательщиков предыдущего сезона.


Я думаю все гораздо проще: заработать на новую премию и отправить маме в США. :mrgreen:

Если не бороться за кассовую дисциплину то число добросовестных плательщиков будет снижаться.
Так-же отсутствует должный аудит и контроль за работой ТЭС, они там опять будут пилить и рисовать убытки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:11

Без комментариев. Пусть каждый кто в теме делает выводы.Кстати, интересно почитать выводы уважаемых участников форума. Кто,что думает. У кого какие мысли ?


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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:13

  she_ne_investor написав:freeze
Що ж ти своїми страшилками "кошмариш бізнес"?! :mrgreen:
Долярчику, не вір, то все наклеп порохоботів і корупціонерів, спи спокійно до 2021 року, "ми їх зробимо"!



))) С моими познаниями мне в налоговой инспекции работать.
Люди не осознают, что они давно находятся внутри законодательного минного поля, и их не подорвали, потому что команды не было.

Разве может предположить обычный средний торговец на базаре, что поставив велосипедик на реализацию в магазинчике, он оказывает услугу, а не продает велосипед.
Или может предположить обычный средний торговец на базарчике, послушав Гетманцева, что на рынках можно торговать на первой группе без РРО, что это к этому торговцу не относится.
Таких казусов десятки, и не только для ФОПов, но и для получателей валютных переводов родственниками не первой линии, продаванами на карточки через ОЛХ и Фейсбук и тд и тп
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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