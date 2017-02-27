Додано: Суб 12 жов, 2019 12:13

she_ne_investor написав: freeze

Що ж ти своїми страшилками "кошмариш бізнес"?!

Долярчику, не вір, то все наклеп порохоботів і корупціонерів, спи спокійно до 2021 року, "ми їх зробимо"! Що ж ти своїми страшилками "кошмариш бізнес"?!Долярчику, не вір, то все наклеп порохоботів і корупціонерів, спи спокійно до 2021 року, "ми їх зробимо"!

))) С моими познаниями мне в налоговой инспекции работать.Люди не осознают, что они давно находятся внутри законодательного минного поля, и их не подорвали, потому что команды не было.Разве может предположить обычный средний торговец на базаре, что поставив велосипедик на реализацию в магазинчике, он оказывает услугу, а не продает велосипед.Или может предположить обычный средний торговец на базарчике, послушав Гетманцева, что на рынках можно торговать на первой группе без РРО, что это к этому торговцу не относится.Таких казусов десятки, и не только для ФОПов, но и для получателей валютных переводов родственниками не первой линии, продаванами на карточки через ОЛХ и Фейсбук и тд и тп