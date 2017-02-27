Додано: Суб 12 жов, 2019 12:44

Цього тижня катався по Україні, спілкувався з людьми. Маю певні думки, подорожні нотатки, так би мовити. Викладу, постараюся коротко, але трохи буде. Оскільки вихідні, буде трохи не економіки, але пов’язаної з курсом, а ви вже оцінюйте, або робіть висновки, а ще краще одне і друге, а ще якщо з аргументованою дискусією…Для тих, хто не любить текстів більше трьох речень і пропускає розгорнуті думки, не залежно від автора (розумію таких, бо зараз тут вистачає «горепубліцистів»), анонсую:, нижче спробую аргументувати.Піду по чинниках впливу і проранжую їх не по економічних чи неекономічних чи більш і менш важливих, а по «рейтинговості» в ЗМІ і на устах населення. Отже1 Ігор Валерійович – в його інтересах міцна національна валюта. Вже не раз пояснював це і з точки зору його власних бізнесів орієнтованих на імпорт (не тільки нафта і нафтопродукти а й навіть туристи в Буковель) і внутрішній ринок; і з точки зору боротьби з конкурентами – іншими олігархами, бізнеси яких орієнтовані на експорт. Тому повторюватися не буду.Зупинюся ще на питанні Приватбанку, який можна ввести в другий пункт, але це плоть від плоті ІВК і я їх ділити не буду. За класикою ведення переговорів і за довгорічною власною методикою дій, Валерійович максимально завищив позицію: вернути взад, або компенсація не менше 2 млрд уо. Всі в шоці, всюди кіпіш, і раптом – всього навсього компенсація 15-26 млрд грн.. Всі з полегшенням видихають, куліси закриваються. Тепер, щофіціар зробить з грн., адже всі чекають ж*** з курсом. Я думаю, припаркує кудись на депозит до літа (фініш піврічного депозиту - травень) для купівлі об’єктів «великої приватизації» (ця приватизація важливий чинник, торкнусь її окремо). Менш імовірний варіант – конвертує у вкв, але для цього курс продавлять, щоб більше валюти вийшло. В любому випадку росту (за межі логічних і адекватних 26-27) не бачу, а швидше без наслідків чи ще більше зміцнення грн..2 МВФ – не виключаю можливості позитивних новин до кінця року. А якщо раптом що, то в рукаві семирічні ОВДП, про які заговорили саме тепер…3 ОВДП – Повторю для тих хто мусолить «жах масового виходу нерезидентів»: масового не буде, все згідно термінів розміщення, а продаж на вторинці – щоб хтось продав, покупець мусить мати грн., для чого здасть валюту і жодного жаху нема (писав про це). Тенденція поки така, що загроз пере позиченням немає. Все що на рік і більше розлітається як гарячі пиріжки. Всі пере позичають і ми будемо…4 світова криза – писав і повторю: її не буде, до кінця 2020 (вибори президента в США) точно, і ЄЦБ, ФРС і інші це чітко довели.5 Ріст економіки – багато говорить що все мальоване, але він є. Є беззаперечний ріст експорту частина якого (росту) зумовлена виходом з тіні (боротьба з контрабасом) а решта реальним збільшенням (яке часто також змушує входити з тіні). Поки це с/г і ІТ в основному, але їх ріст і вихід з тіні тягне суміжні і дотичні галузі. Є ще ріст туризму і тд. За поїздку найбільше вражений Харковом, перед тим там був весною цього року і у вересні минулого, місто змінилося, кількість нових дорогих авто вражає. Крім того, з’явилося багато нових виробників чи серйозно збільшилися і якісно змінилися обсяги в молочці, м’ясних виробах і напівфабрикатах. Асортимент і наповненість, відвідувачами в тому числі, в Класах, Ростах і навіть Дігмах вражає. Змінився з весни і депресивний Кропивницький. Маса нових виробників в Полтавській (Полтавахолод Геркулесу морозиво робить!!!!!), Херсонській, Одеській області… Це є і в інших регіонах, до прикладу, не останній кондитер Віннцької області (але не перший, мова про велкого прихильника автівок Мазератті) був депутатом вінницької обл. ради від БПП, розвинув мережу магазинів свого імені по всій Україні не гірше «Рошену». Зараз є депутатом ВР не то від слугів народу не то від об’єднання Коломойського, купив, відновив, побудував чотири заводи будматеріалів спеціалізації ремонту-будівництва доріг і увійшов у відповідну комісію… Але ще більше вбила кількість мереж супермаркетів (і кількість торгових точок у них), в яких на касах не дають ФІСКАЛЬНХ ЧЕКІВ. Дають шматки паперу з буквочками і цифрами (отже і тінь живе підспівуючи).Ще одна думка, поки що ми в ринкових відносинах практично у всьому, пропозиція долара більша – грн. зміцнюється, пропозиція нафтопродуктів, побутової техніки і ще дечого впала з тих чи інших причин – ціна росте. Підприємства, які втрачають на експорті через курс, компенсують і стараються втримати прибуток цінами на внутрішньому ринку і ціни ростуть (бо такі ми є, думаємо тільки про себе, практично всі, більшість, від ахметки до долярчика), але хтось це все купує, не було б попиту по таких цінах – вони б не росли…6 Приватизація – вона буде, адже Коломойський і його «молода команда» - під 300 (разом з КМ) обірванців, тьфу, обранців, прийшли заробляти, робити бізнес. І вони його роблять і зроблять. І вже, мабуть, розібрали хто що купить, враховуючи майбутні прибуткові частки залізниці, мабуть, і газотранспортної системи і іншого смачненького. А під це будуть здавати валюту. Я от дивлюся на дії і слова теперішніх «законотворців», на склад, рівень і дії КМ і все більше переконуюся, що їх завдання – створювати шум, фон, відволікати увагу, заговорювати закордонних партнерів щоб теперішній господар і його союзники – мабуть Тігіпко (якого схилили справою «Кузні…»), виглядає що і Пінчук з Кучмою, скористалися всією повнотою «вікна можливостей»… Певним чином це буде мати позитивний вплив і на курс також… Адже на відновлених підприємствах комусь треба буде працювати… Ринок землі – вербальна інтервенція, зроблять так, щоб нічого не змінилося, агробаронів злити не будуть. Адже їм ще треба буде добрива продати, продукцію по зд перевезти, в портах пере грузити і тд.7 війна – теперішні улюбленці долі прийшли заробляти гроші, для максимальних результатів ситуацію на сході треба вирішити, адже Росія (і їх васали – Казахстан, Білорусія, Азейбарджан і тд) – джерело потужних можливостей. Ми не побачимо жодних держінтересів, жодного відстоювання національних ідей і тд, але пуйлу дадуть вийти, зберігши «мордуліца» ну і през і «слуги» також мусять бути на коні…Адже цього року (особливо літом) курс зумовили не цілих 4 млрд від нерезидентів, а якщо конвертуватися почнуть громадяни? Адже тільки на депозитах 9 млрд!!!!! І це ще не все, є ще в матрасах.П.С. Що може завадити? Очевидно, що ні Ахметов, ні Порошенко, ні Фірташ з Жеваго і інші косюки не будуть дивитися на це і втрачати щодня спокійно. Вони спробують сковирнути Зе з трону. Враховуючи ситуацію з судами, прокуратурою, МВД, СБУ і тд найдієвіший шлях – майдан і чи буде причиною штайнмаєр чи ще щось… Головне, що це також не буде мати нічого спільного з країною, нацією, незалежністю. Тільки бізнес… Та я схильний думати, що ІВК вже щелепи не розтисне і свого доб’ється. І в 2020 гривня ще зміцниться.П.П.С. Буду вдячний за аргументи. Ну і ще б зрозуміти, чи моя писанина тут потрібна.