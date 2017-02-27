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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2458245924602461>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:47

Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.

)) Если что - я сам ФОП.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:52

  freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.

)) Если что - я сам ФОП.

... кажете, і в Долярчика може терпіння наступного року тріснути? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Кто,что думает. У кого какие мысли ?

Отсутствие кредитования на лице, это даже не мысль.

Первый график выглядит устрашающе, намекая на существенное сокращение разрыва между активами и пассивами в банковской системе.
Второй график немного успокаивает. С гривневой частью, которая больше валютной, все в порядке. Кредиты держатся примерно на одном уровне, зазор между активами и пассивами сохраняется. Картина по валюте похуже, но надо помнить, что для валютного кредитования существуют серьезные административные ограничения. Думаю, что добавив к кредитам валютные облигации, получим менее страшную картину.

Рост депозитов говорит о том, что народ постепенно начинает отъедаться, появилась возможность накопления. Укрепление гривны является дополнительным фактором, позволяющим покупать больше валюты. По графикам видно, что банкам это не на пользу.

Не исключено, что одним из факторов, способствующих достаточно резкому росту валютных депозитов, стали разговоры о легализации сбережений. Народ реагирует на это по-разному. Кто-то думает, как перепрятать сало, а кто-то пытается заранее "легализовать" заначку, положив ее в банк. Этому способствует и некоторое восстановление доверия к банкам. После массового банкопада прошло достаточно времени, которое не лечит, но остроту симптомов снимает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:10

Сибарит
Спасибо за комментарий. Я выскажусь позже после того как выскажутся все желающие.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:15

  zzzzzz написав:Без комментариев. Пусть каждый кто в теме делает выводы.Кстати, интересно почитать выводы уважаемых участников форума. Кто,что думает. У кого какие мысли ?


Зображення


Зображення


Мне видится что с конца прошлого года кредитование сворачивается (из первого графика особенно наглядно).
Депозиты растут, кредитование падает (в гривнах пока на месте), экономический рост следовательно должен замедлиться, а может уже и серьезно падает (была же вроде уже даже статистика про замедление). Хотя если все так хорошо после выборов стало и прибавилось бы оптимизма, то наверное бы кредитование как минимум так не падало уже с лета, а то и с весны.

Зато деньги, занимаемые по депозитному каналу наверное успешно идут в ОВГЗ (надо же банкам на чем-то зарабатывать).

п.с. А насчет сильного падения кредитования в валюте - то наверное банки сами уже (или по указанию НБУ) страхуются и не хотят этим заниматься, чтоб потом не влететь. Да и спросу тоже нет.
Вялые какие-то все на самом деле - не очень то пока верят новой команде.
:roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:16

  orest написав:
П.П.С. Буду вдячний за аргументи. Ну і ще б зрозуміти, чи моя писанина тут потрібна. :roll:


Все кинутся в гривну (самую крепкую), эффект будет на её удешевление, а не укрепление. Как все быстро забыли про её кратные девалы при малейшем шухере?

Когда все по уши зайдут в гривну, вот тогда ловушка захлопнется 8)
ОВДП па18%, гривнодепо па15% всё это ПИРАМИДЫ.
Лично я жду па 28 на 03.01.2020
с 01.01.2020 транзит газа не возобновят. Не договорятся. Минус 3 ярда в бюджет.
Цены на метал и зерно что то долго в росте. Упадут значит.
28 - 32 - 44
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 12 жов, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Всі перераховані вище чинники і тривала стабільність курсу з перспективою подальшого зміцнення грн., найочевидніше, приведуть наступного року до курсу в 23 чи нижче. Адже цього року (особливо літом) курс зумовили не цілих 4 млрд від нерезидентів, а якщо конвертуватися почнуть громадяни? Адже тільки на депозитах 9 млрд!!!!! І це ще не все, є ще в матрасах.


Мені здається, що 23 легше якщо і організовувати, то зараз, у наближчі 3 міс-півроку, поки клієнти ще "горячие".
Якщо будуть проміжні 26-27 (не такі як тиждень тому, 26, які начебто були, а насправді - не зовсім, а спражні 26-27 на пару тижнів), то 23 складніше потім (наступного літа) буде організувати.
Зараз вже йде гра на виснаження.

І щодо тих кто отримує зарплату в гривнях зараз почувають себе нормально.
Я б так не сказав, так як доводиться сумувати над нахом'яченною зеленню. :lol: Навіть би і здав би її і поклав би на депо, але глядячи на такі гойдалки - нуєгонах, влетіти можна замість профіту, або потрібні майже щоденні швидкі кєди. :mrgreen:

За поїздку найбільше вражений Харковом, перед тим там був весною цього року і у вересні минулого, місто змінилося, кількість нових дорогих авто вражає.

Навряд чи кількість нових дорогих авто сильно зросла з весни.
Дорогих автівок і в Одесі вистачає. І їх було багато і в лютому 2015. :)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 12 жов, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:36

Надо Гончарука в Эфиопию отправить. Из Куща ФБ.

Сегодня Эфиопия привлекает 10 млрд. дол. ПИИ в отличие от Украины, которая находясь буквально под боком ЕС - чуть более 2 млрд.
Темпы роста ВВП Эфиопии на уровне 7%+. Базисом для достижения этих целей выступило увеличение производительности труда, а драйвером – приток инвестиций в базовые сектора экономики.
Создано двенадцать индустриальных парков, в которых размещены производственные мощности таких брендов, как H&M, Tchibo и Phillips-Van Heusen (PVH) и многих других.
Эфиопия не начала свои реформы с идей легализации игорного бизнеса и "добычи" рог и копыт местных антилоп.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:58

  zzzzzz написав:Без комментариев. Пусть каждый кто в теме делает выводы.Кстати, интересно почитать выводы уважаемых участников форума. Кто,что думает. У кого какие мысли ?

Кредити, видані резидентам...
Для повноти картини потрібно бачити за рахунок чого зменшується показник. Раптом видають нових стільки ж, як і видавали, але позичальники почали повертати старі кредити, які не повертали. Ну або ж банки прискорили списання безнадійних. :)
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:від ахметки до долярчика

- от навіщо скочуєшся до рівня васі-сторожа з Рівного?
- чи думаєш, як багато нахамиш, то більше плюсів тобі поставлять?
  orest написав:А ті хто здав дорожче раніше (частково вийшов) чи заробляє в грн. почувають себе нормально. При курсі 23 будуть ще в кращій ситуації.

- не дуже нормально, так як ціни не дуже поспішають падати!
- хоча, як до кінця року курс протримається +/- 24, то трошечки ціни зрушаться з місця в долину, наприклад, всякими акціями/розпродажами!
  orest написав:і ще б зрозуміти, чи моя писанина тут потрібна

- менше хами, щоб твої дописи справді не перетворювались на "писанину"! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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