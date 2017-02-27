Додано: Суб 12 жов, 2019 12:47

Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.

Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.



)) Если что - я сам ФОП.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.