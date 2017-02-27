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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:01
freeze написав:
Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.
)) Если что - я сам ФОП.
Они двигаются в фарваторе МВФ, хотя даже по мвфским критериям, налогообложение у нас драконовское. Выкручиваются как могут, чтобы не менять социалистическую парадигму. От либертарианства там нет ничего, марксисты натуральные.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 14:10
Moneta написав: freeze написав:
Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.
)) Если что - я сам ФОП.
Они двигаются в фарваторе МВФ, хотя даже по мвфским критериям, налогообложение у нас драконовское. Выкручиваются как могут, чтобы не менять социалистическую парадигму. От либертарианства там нет ничего, марксисты натуральные.
А кого еще щипать? Манюпас да мелкий бизнес, не беню ж и не татарина. Еще и гос. служащим опять обещают начислять по особой формуле и пвышать пенсии за то, что 20 лет произдевались над людьми и пропротирали штаны, а людям, которые всю жизнь пропахали, дудку - пару-тройку сот гривен добавят, может быть, аж в конце следующего года!
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Додано: Суб 12 жов, 2019 14:13
Полицейское государство!
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