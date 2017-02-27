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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2458245924602461

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 289
Не нижче 24.50
52%
150
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:01

  freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.

)) Если что - я сам ФОП.


Они двигаются в фарваторе МВФ, хотя даже по мвфским критериям, налогообложение у нас драконовское. Выкручиваются как могут, чтобы не менять социалистическую парадигму. От либертарианства там нет ничего, марксисты натуральные.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:10

  Moneta написав:
  freeze написав:Интересно зачем в реальности команда Зеленского устроила охоту на мелкий бизнес.
Ситуация похожа на стрижку шерсти у свиней, шерсти мало, а визгу много.

)) Если что - я сам ФОП.


Они двигаются в фарваторе МВФ, хотя даже по мвфским критериям, налогообложение у нас драконовское. Выкручиваются как могут, чтобы не менять социалистическую парадигму. От либертарианства там нет ничего, марксисты натуральные.

А кого еще щипать? Манюпас да мелкий бизнес, не беню ж и не татарина. Еще и гос. служащим опять обещают начислять по особой формуле и пвышать пенсии за то, что 20 лет произдевались над людьми и пропротирали штаны, а людям, которые всю жизнь пропахали, дудку - пару-тройку сот гривен добавят, может быть, аж в конце следующего года!
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:13

Полицейское государство!
hxbbgaf
 
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