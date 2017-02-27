які думки по долару на наступний тиждень?
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:47
які думки по долару на наступний тиждень?
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:51
купляти
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:01
Депозиты растут,но со скоростью капитализации процентов,никакого излишнего жира нет и не предвидится,если кто не согласен,пусть глянет на графики прироста депо например с 2000 по 2008-й.
Объём кредитов вроде как падает,но реально думаю они топчутся на месте,потихоньку закрываются всяческие валютные ипотеки бахматюков и жеваго,полученные до 2008-го,списываются изначально понятно невозвратные кредиты,например те,которые взял бенефициар на свои заправки и буковели.
А новые кредиты зачем? Что открываются новые производства? Вон открывали в прошлые годы ангары по скручиванию кабелей,так один шоколадник летал на эти праздники жизни и устраивал настоящие шоу покращення, с круглосуточной трансляцией по всем каналам телебачення последующие полгода как минимум.
Так что самое настоящее болото,ни прорывов,ни падений,уровень промпроизводства этому самый яркий показатель.
Какие перспективы? Думаю никаких,все поняли чем занимается Гончарук с формальным начальником,так что всё зависит от мировой конъюнктуры, от уровня спроса на металл и урожай,у нас уже урожай в 2 раза по объёмам экспорта обогнал металл,так что 80 мио тонн собрали,живём до следующего лета,а там будет видно(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
- трохи не так запитуєте
- питання має бути поставлене так:
....до Нового року, зелень буде, ХОЧА Б 26?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:48
Вітаю
- для 23 найближчим часом підстав і фундаменту не бачу, для потім - все описав
- 26 чи трохи більше чекаю ближче до кінця місяця і в листопаді(про що писав), зараз бовтаємося між 24,8 і 25,5. Правда для мене був сюрприз, що не підросли на погашенні, яке відбулося в середу, як буде час розберусь куди ділися численні млрд і хто погашався, а може zzzzzz чи Сибарит вже знають і підкажуть
- короткий підскок, на якому хороші спеціалісти встигли злитися, був зумовлений одноденним аномальним попитом, також цікаво хто то був. А готівка псіханула через те, що більшість населення фінансово не грамотні і чекають ракети ну і "спеціалістів" в різних місцях вистачає, щоб невмправдані очікування розігнати
- сумувати з приводу наявності змісту не має, життя коротке, треба радіти і насолоджуватися, при необхідності і можливості вчитися і вдосконалюватися, коригувати діяльність
- Одеса і Харків "ето две большие разници", тай в 14-15 до вас багато авто з Донецька, Луганська та й Харкова приїхали. А Харків таки змінився. Зараз черга Дніпра, Кривого Рогу, Маріуполя.
П.С. Наступного тижня з вівторка, швидше всього, без ексцесів, хоч знову зявилися думки про 24 в спеціалістів ТА, які не помилялися цього року
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
|